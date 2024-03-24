 

Карпин: Удаление Гайича в матче сборных России и Сербии – по правилам

24.03.2024, 21:05, Разное
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В ходе товарищеского матча между сборными РФ и Сербии в Москве, защитник сборной Сербии Милан Гайич был удален с поля на 19-й минуте после совершения фола в собственной штрафной, что привело к пенальти в пользу российской команды.

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин прокомментировал этот инцидент, выразив понимание к тем, кто считает, что удаление Гайича было излишним. Он отметил, что в матчах такого уровня важно играть в равных составах, но также подчеркнул важность соблюдения правил. По мнению Карпина, лишение возможности забить гол карается удалением и пенальти в соответствии с футбольными правилами.

Таким образом, Карпин подчеркнул, что претензии к решению турецкого арбитра неуместны, поскольку его действия соответствовали установленным правилам, которые применяются в играх с учетом рейтинга ФИФА.


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