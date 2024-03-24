Мнение: Удар под дых сторонникам легалайза

“В извечном споре сторонников и противников легалайза (разрешение на ношение короткоствольного оружия) с периодичностью метронома повторяются одни и те же аргументы, даже обмены аргументами. Почти как в танце. Например, вот такая “пара”:

Противник свободного обращения оружия говорит: “Вы все дураки, как же можно разрешать свободную продажу оружия – ведь оружия накупят себе не столько честные граждане, сколько всякие гопники, бандиты и хулиганы!”

На что ему сторонники “легалайза” отвечают: “Сам дурак, никакой бандит/хулиган не станет покупать себе легальный “ствол” – ведь все эти стволы “отстреливаются”, вносятся в базу данных МВД (!!!). Если бандит применит легальный “ствол”, то по гильзе или по пуле на месте происшествия его сразу же вычислят!”

А теперь суровая, подчеркну это, РОССИЙСКАЯ реальность. Всё то же убийство адвоката Маркелова и Анастасии Бабуровой, совершенное как раз из “короткоствола” среди бела дня. Убийца, как известно, стрелял три или два раза. Так вот – обстоятельство, вскрытое защитой на процессе: оказывается, следствие НЕ НАШЛО на месте происшествия ни гильз, ни пуль!! Одна пуля, казалось бы, точно должна быть – та, что, прошу прощения за физиологические подробности, застряла в голове адвоката Маркелова. Однако и ее (!!) в материалах дела НЕТ. Можете не верить (я сам не верил) – но это факт.

Спрашиваете – а откуда ж та пуля, которая фигурирует в деле, изобличая Тихонова? А ее, оказывается, НАШЕЛ (!) на месте происшествия спустя СУТКИ один “добровольный помощник следствия” – уже после того, как наши “органы” “тщательно обыскали место убийства” и сняли оцепление. В материалах дела так и рассказывается: пришел, мол, человек возложить цветы (!) на место гибели, пригляделся – ба! А что это за странный металлический предмет на мостовой валяется?

Думаю, не надо долго объяснять, что на любом нормальном процессе такого рода “вещдок” просто не должен рассматриваться…

Словом, факты таковы: некий бандит посреди города средь бела дня открыл стрельбу из пистолета, УБИЛ ДВОИХ – у нашей доблестной милиции, если уж “по чесноку”, в результате не оказалось на руках ни гильз, ни пуль – вообще ни хрена. Ну и какой, спрашивается, после этого “короткоствол”?

Это Россия, друзья. Тут, к сожалению, даже раздачей стволов проблему не решить. При неработающей-то в принципе милиции и прокуратуре… (2011)

Поскольку легалайз у нас обсуждают столько, сколько я себя помню – у меня, естественно, накопилось много текстов на эту тему за 20 лет в ЖЖ. Вот один из них, 13 лет назад. Убийство Маркеловой и Анастасии Бабуровой все еще помнят, я надеюсь. Кстати, где сейчас убийца Тихонов и его подельница, сумасшедшая мегера Хасис? Почти уверен, что давно уже завербовались на СВО, а то и вернулись уже “к мирной жизни” под фанфары… Время сейчас благоприятствует убийцам.