Доктор Мясников рассказал, восстановить печень после парацетамола

Парацетамол – один из лидеров по токсичному воздействию на печень. Это подчеркнул главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников в своем Телеграм-канале. Главная причина – превышение допустимой дозы, которая для взрослых составляет 4 грамма в сутки, с учетом различных факторов, таких как употребление алкоголя или сочетание с другими гепатотоксичными препаратами.

Опасность также состоит в том, что парацетамол содержится в множестве лекарств, от терафлю до цитрамона, что делает легким превышение дозы.

Примером последствий такого превышения стал случай в Башкирии, где 2-летний ребенок, поступивший в больницу с острым токсическим поражением печени, ожидает трансплантация органа из-за неконтролируемого приема парацетамола, который ему давала мать.

Для восстановления печени после длительного приема обезболивающих врачи рекомендуют следующие шаги:

Первый и наиболее важный шаг для начала процесса восстановления.

Включает больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, белков и здоровых жиров, с ограничением жирной и жареной пищи, сахара, соли и обработанных продуктов.

Достаточное употребление воды помогает очищать организм, включая печень, от токсинов.

Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, что важно для восстановления печени.

Это важно для предотвращения дополнительных повреждений печени и способствует ее восстановлению.

Некоторые добавки могут помочь восстановлению печени и защите ее клеток.

Важно обратиться к врачу в случае серьезных симптомов или опасений относительно последствий употребления обезболивающих препаратов.