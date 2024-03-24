Для похода в офис, на ужин с подругами и в мужском стиле: весенние образы с пиджаком на любой случай

Прекрасное настроение, которое охватывает нас с наступлением весны, не может не отражаться в наших нарядах. Среди всех тенденций, предлагаемых на подиумах по всему миру в этом сезоне, гуру моды выделяют весенние образы с пиджаком на любой случай. Вот некоторые из них, отличающие элегантностью и простотой.

Праздничное вдохновение

Собираясь на вечеринку, мы можем воспользоваться пиджаком, который есть в нашем гардеробе, чтобы создать праздничный образ. Для этого подойдет жакет, сшитый на заказ из ткани с мелкими блестками. Удачно дополнят лук пояс со стразами, подчеркивающий талию, и туфли на каблуках.

Универсальный образ с балетками

Как вы, возможно, знаете, балетки стали самой желанной покупкой для модниц в этой весной. Они могут стать лучшим дополнением к такому универсальному образу, как этот, с клетчатым пиджаком с закатанными рукавами и прямыми черными брюками.

Комфортный шик

Сегодня мировые подиумы предлагают нам шикарные модные образы, которые при этом остаются довольно комфортными. Аутфит на фото слева состоит из белой рубашки, объемного пиджака с подплечниками смелого горохового оттенка, джинсов свободного кроя и кроссовок в стиле ретро, которые пользуются наибольшим спросом у влиятельных персон в мире моды.

Двойной деним

Этот тренд нынешней весной находится на пике моды. На снимке справа он представлен ансамблем, идеально подходящим для солнечных весенних деньков. В него входит укороченный пиджак на пуговицах со стразами, брюки с загнутым низом, оставляющие часть ноги открытой, что придает фигуре изящества и стройности. А также платок с принтом, завязанный на подбородке, и контрастные аксессуары, такие как сумочка и белые туфли на каблуках с острыми носками.

Твид как главный герой

На фото слева мы видим пример того, как твид феноменально сочетается с джинсами-ботфортами. Здесь применена беспроигрышная стратегия смешения стилей, которую наверняка одобрила бы знаменитая Коко Шанель, которая одной из первых стала включать твид в современные модные образы. Последуйте ее примеру и сочетайте твидовый жакет с топом и любимыми джинсами.

Вечно актуальная клетка

Сколько бы времени ни прошло, клетчатый пиджак с большими отворотами всегда будет идеальным вариантом для любого образа. Он легкий, динамичный и шикарный. Об этом свидетельствует наряд гостьи, которая пришла на показ мод за несколько минут до начала. Заядлые модницы наверняка будут вдохновлены сочетанием пиджака с изысканным пуловером, носками и туфлями на низком каблуке.

Наряд для офиса

Вы из тех, у кого нет времени зайти домой переодеться после работы для ужина с подругами? Не переживайте, потому что этот дресс-код — это хитрость женщин-модниц, позволяющая всегда быть красивыми, стильными и чувствовать себя комфортно в течение долгого рабочего дня. Для этого вам понадобится простая мужская рубашка, пиджак оверсайз, брюки слегка расклешенного кроя и яркая, но удобная обувь.

Мужская эстетика

Гениальность сочетания женского и мужского гардероба прекрасно воплотилась в этом образе, который мы можем повторить этой весной. Еще одна гостья недели моды в Париже была одета в рубашку в вертикальную полоску, жакет из плотной ткани, слегка облегающие черные джинсы и белые лоферы на платформе.

Романтичный лук

Кто сказал, что широкие джинсы не могут соответствовать романтическому образу? На фото справа мы видим замечательный пример работы парижских модельеров, которые предлагают идеальное сочетание струящегося романтического топа с деталями нижнего белья и черного смокинга с цветными босоножками.

Весеннее настроение

После долгой зимы нам всегда хочется тепла и яркого света. И если на дворе мы не наблюдаем солнечной погоды, весеннее настроение мы можем создать себе самостоятельно. В этом может помочь, например, ансамбль, показанный во время Недели моды, со светло-желтым коротким жакетом из твида и потертыми джинсами синего цвета.

Ослепительно-белый

Еще один из привлекательных весенних образов был замечен на одной из парижских улиц. На девушке, которую мы видим на правом снимке, надет облегающий жакет с баской в викторианском стиле на поясе со стразами, джинсы прямого кроя, оставляющие открытыми щиколотки, и белые лоферы, привлекающие все внимание.