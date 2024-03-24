Мнение: Три сталинских запрета как причина голода в СССР

Главной причиной катастрофического голода 1932-1933 в СССР стали запреты. Запрет первый — на ведение частного хозяйства. В ходе насильственной коллективизации крестьян загнали в колхозы, которые производили значительно меньше зерна, чем обычные вольные крестьяне. Загнали не всех, но загнали достаточно, чтобы с производством еды начались критические проблемы.

Запрет второй — запрет на частную торговлю, частное предпринимательство. Когда неурожаи накрывали, например, Российскую Империю, купцы массово везли зерно в пострадавшие губернии из менее пострадавших, кардинально смягчая тем самым дефицит.

Запрет третий — менее известный, чем первые два — запрет на передвижение крестьян. До 1917 крестьянские семьи часто уходили из голодных мест, спасая свои жизни, и освобождая остающихся от необходимости делиться едой с ушедшими. В СССР крестьянам уходить из голодных мест запретили. Цитирую, например, директиву Центрального Комитета партии от января 1933 за подписью Иосифа Виссарионовича (ссылка 1, ссылка 2):

До ЦК ВКП и Совнаркома дошли сведения, что на Кубани и Украине начался массовый выезд крестьян «за хлебом» в ЦЧО, на Волгу, Московскую обл., Западную обл., Белоруссию. ЦК ВКП и Совнарком СССР не сомневаются, что этот выезд крестьян, как и выезд из Украины в прошлом году, организован врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации «через крестьян» в северных районах СССР против колхозов и вообще против Советской власти. В прошлом году партийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту контрреволюционную затею врагов Советской власти. В этом году не может быть допущено повторение прошлогодней ошибки.

Первое. ЦК ВКП и Совнарком СССР предписывают крайкому, крайисполкому и ПП ОГПУ Северного Кавказа не допускать массовый выезд крестьян из Северного Кавказа в другие края и въезд в пределы края из Украины.

Второе. ЦК ВКП и Совнарком предписывают ЦК КП(б)У, Укрсовнаркому, Балицкому и Реденсу не допускать массовый выезд крестьян из Украины в другие края и въезд на Украину из Северного Кавказа.

Третье. ЦК ВКП и Совнарком предписывают ПП ОГПУ Московской обл., ЦЧО, Западной обл., Белоруссии, Нижней Волги и Средней Волги арестовывать пробравшихся на север «крестьян» Украины и Северного Кавказа и после того, как будут отобраны контрреволюционные элементы, водворять остальных в места их жительства.

История вопроса хорошо задокументирована, больше информации можно найти здесь и здесь. Также желающие могут лично обратиться в РГАСПИ или заказать там скан подлинника с подписью Сталина.

Напомню официальные цифры — от голода 1932-1933 годов погибли 7 млн человек. Как показывает опыт других государств, если бы не эти три запрета, массового голода удалось бы избежать.

Превентивно отвечу на стандартные возражения.

1. Семь миллионов погибших — официальная цифра. Цитирую из заявления Госдумы от 2008 (ссылка):

…Исследованные современными историками архивные документы раскрывают не только масштабы трагедии, но и ее причины. Чрезвычайными методами решались следующие задачи: уничтожить мелких собственников, провести насильственную коллективизацию сельского хозяйства и вытолкнуть из села крестьян для того, чтобы получить армию рабочих для ускоренной индустриализации страны.

В результате голода, вызванного насильственной коллективизацией, пострадали многие регионы РСФСР (Поволжье, Центрально-Черноземная область, Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири), Казахстана, Украины, Белоруссии. От голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932-1933 годах там погибло около 7 млн человек…

2. Сталин, разумеется, не устраивал голод сознательно: это миф. Голод стал следствием управленческой слабости и революционной жестокости. Вполне очевидно, что Сталин даже хотел бы, чтобы колхозники жили сыто — просто он не разбирался в сельском хозяйстве, да и не считал жизни граждан высшим приоритетом. Высшим приоритетом для Сталина в тот период была валюта, на которую он закупал на Западе заводы для индустриализации. Напомню, масштабный вывоз зерна из СССР фиксировался и в 1932, и в 1933 — с короткой паузой только на самый разгар голода.

Истории наших соседей про «Голодомор», который коммунисты якобы устроили сознательно, типичная вражеская пропаганда, сгенерированная по стандартному шаблону газет Третьего Рейха: 90% правды и 10% лжи. На основе реальной трагедии нашего народа американские специалисты склепали мощное информационное оружие против России. Оружие обоюдоострое, так как им охотно пользуются как наши неверные соседи, винящие во всём русских, так и неосталинисты, искажающие историю под предлогом защиты СССР.

Цитирую из того же заявления Госдумы:

Стремясь любой ценой решить вопросы снабжения продовольствием резко растущих промышленных центров, руководство СССР и союзных республик применило репрессивные меры для обеспечения хлебозаготовок, что значительно усугубило тяжелые последствия неурожая 1932 года. Однако нет никаких исторических свидетельств того, что голод организовывался по этническому признаку. Его жертвами стали миллионы граждан СССР, представители различных народов и национальностей, проживающих преимущественно в сельскохозяйственных районах страны. Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций.

3. Недавно неосталинисты начали рассказывать, что «время было такое», и что «в США тоже был Голодомор». Это свежий уже миф, довольно грубо и примитивно склёпанный. Разбирали мы его, например, вот здесь (ссылка).

Обсуждать этот миф всерьёз тяжело, так как это ерунда уровня «плоской Земли» и «ООО Россия», но вот один простой аргумент, который должен пронять даже тех, кто верит в гороскопы и совершенно не дружит с цифрами. Если бы в США действительно был голод в начале 1930-х, об этом трубила бы вся советская пресса. Но нет: Ильф и Петров скатались как раз в этот период в США, написали книгу «Одноэтажная Америка», но даже намёка на «голодоморы» в книге нет.

Голодные времена были тогда в Восточной Европе — в Польше, например — однако поляки, при всём их безразличии к колонизированным украинцам, всё же сталинских запретов не вводили, так что и голод в Польше советского уровня свирепости не достигал. Сомневающиеся могут посмотреть статистику по смертности и рождаемости в Польше: на периоде 1921-1938 аномалий нет (ссылка).

4. Наконец, ещё один свежий миф неосталинистов — «Золотая блокада». Суть мифа: якобы капиталисты в 1930-е отказывались продавать Сталину оборудование за золото, специально требовали платить зерном, чтобы устроить в СССР голод. Сталин якобы оказался в безвыходном положении и вынужден был пожертвовать несколькими миллионами колхозников, чтобы построить на отобранное у них зерно несколько заводов.

Если коротко: ничего подобного не было, и более того, капиталисты даже предлагали нам хлеб в кредит. Рыков предлагал взять зерно, чтобы накормить крестьян, но Сталин покупать зерно на Западе отказался, предпочёл голод. При этом на другие цели кредиты в валюте Сталин брал охотно — под повышенный процент, правда, так как после революционных грабежей коммунисты платили кредиторам надбавку за риск (пример).

Более конкретно миф про «Золотую блокаду» разбирается, например, вот здесь (ссылка). Яркий факт из поста — с 1931 по 1934 Сталин вывез из СССР более 260 тонн золота. Вывез бы и больше, но больше в стране просто не было, нечего было вывозить.