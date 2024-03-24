Мнение: Очередная низость швейцарцев, производство пропеллеров для дронов, отключение смартфонов Гугл и Эппл

1. Швейцарский ЦЕРН разрывает связи с 500 русскими физиками, которые работали на Большом адронном коллайдере и тому подобных проектах (ссылка). Большая часть физиков работала удалённо, так что им просто обрубят доступ к западным исследовательским инструментам, к созданию которых они приложили немало сил. Излишне упоминать, что швейцарское жульё даже не думает возвращать русским деньги за наш вклад в создание коллайдера.



Самое забавное, что нечистоплотные швейцарцы до сих пор (!) пытаются навязать России свои услуги в качестве нейтрального посредника по переговорам. Наши дипломаты каждый раз публично напоминают швейцарцам, что они продали свою вековую нейтральность в обмен на одобрительное похлопывание по щеке от дяди Сэма. Швейцарцы являются активной стороной конфликта: они воруют деньги со вкладов в банках, вводят против России санкции, поставляют оружие воюющим против нас боевикам…



Научный центр планеты постепенно смещается в Китай — как благодаря быстрому развитию Глобального Юга, так и благодаря Западу, который разрушает свою научную базу как насаждением нетрадиционных ценностей, так и жульничеством в международных проектах.

Вместе с тем, существует определённое разделение труда: китайцы, к примеру, сильны в биотехнологиях, а Россия — в расщеплении атомов. Возможно, подлое поведение ЦЕРНа подтолкнёт теперь Россию к тому, чтобы построить ещё один коллайдер, помощнее: тоже международный, но на нашей территории, то есть без санкций и тому подобного. Полагаю, наши друзья по БРИКС поучаствуют. Сейчас у нас, насколько я знаю, есть как минимум два коллайдера — в Новосибирске. Если решить вопрос с финансированием, можно построить и третий, побольше: все нужные компетенции у нас есть, а стоимость строительства подъёмна.

2. В Новосибирске открыли производство пропеллеров для дронов — мощности до 4 млн пропеллеров в год (ссылка). Дальше собираются развернуть производство двигателей для беспилотников.



Вот так выглядит настоящее импортозамещение и развитие индустрии. Сначала появляется сильный внутренний спрос, который нельзя удовлетворить импортом: из-за санкций, из-за пошлин, из-за курса валюты, ещё по какой-нибудь причине. Потом растут как грибы предприятия по выпуску конечного продукта — дронов, в нашем случае. Потом появляются фирмы по производству компонентов для дронов. Наконец, по достижении высокого уровня локализации, продукт становится полностью конкурентоспособным: качественным, дешёвым, пригодным для выгодного экспорта.

3. В Роскачестве предупреждают, что американские корпорации имеют техническую возможность испортить жизнь десяткам миллионов россиян (ссылка):

У корпораций Google и Apple есть технические возможности для отключения смартфонов российских пользователей. Вероятность подобного развития событий оценил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, для этого может быть использован механизм блокировки краденных устройств, и технически подобная мера вполне возможна. Кузьменко отметил, что у техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у Google, но в обоих случаях пользователи столкнутся с серьезными проблемами.

Устройствами Apple, пояснили в Роскачестве, нельзя будет воспользоваться, данные будут потеряны. В то же время со смартфонов на Android в случае блокировки можно будет извлечь пользовательские данные, а для разблокировки потребуется перепрошивка.

В Роскачестве усомнились, что Apple и Google решатся на такой шаг.

Эксперт заявил, что на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки. Помимо прочего, стоит иметь в виду, что в России много иностранцев, и отделить их от местных, которые пользуются зарубежной техникой, очень сложно.

«Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомиллионные иски в сторону корпораций». – Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.