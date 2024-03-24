 

Рупор кремлевской пропаганды: Слезы террористов

24.03.2024, 15:13, Разное
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Слёзы террористов.

При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас. Глядя на них в таком состоянии, удивляешься — как это ничтожество могло несколько часов назад стрелять в упор по детям, беззащитным людям?

Объясняем, есть два аспекта.

1. Первый — закончилось действие запрещённых наркотических препаратов, наличие которых даже не обсуждается. Под воздействием допингов идёт сильнейший выброс гормонов в кровь, т.е. все резервы организма расходуются с дикой скоростью, включая адреналин. Такие нагрузки не проходят бесследно для организма: на видео видно, как одного из задержанных трясёт во время допроса.

2. Второй — нервный срыв. В течение продолжительного времени террорист находится ежедневно в состоянии глубокого стресса, подавляет свои эмоции и постоянно испытывает тревожность. В момент задержания происходит банальная истерия. Её эффект усиливается "отходняком" от препаратов и психическим давлением силовиков.

Важно, такое поведение свойственно в ситуации, когда действия террористов не имеют глубокой идеологической основы. Как в случае с боевиками в "Крокусе", где единственная мотивация — это только деньги. Уже в моменте бегства преступники осознавали, что совершили и, т.к. теракт не был подкреплён идеологией, то боевиками овладел животный страх за собственную жизнь. Поэтому на допросе они готовы все рассказывать, плакать и прочее, лишь бы остаться в живых.

Но судя по видео, с оружием обращаться они умели, хотя кто то и стрелял размашисто, было применение холодного оружия, да не было у них радиосвязи они друг друга держали на расстоянии вытянутой руки, работали по плану.

@rusich_army – цинк

Источник: Colonel Cassad


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