 

Мнение: О сложных решениях впереди… Ну, последуют же?

24.03.2024, 15:05, Разное
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После варварского теракта концертный зал имени Муслима Магомаева в «Крокус Сити Холле» выгорел дотла и разрушился до основания. Картина — как после взрыва многотонной бомбы. Почти полторы сотни человек погибли, ещё десятки борются за жизнь. Дай Бог им здоровья и сил!

Сегодня мы скорбим по жертвам этой чудовищной атаки, выражаем соболезнования их родным и близким. Которых пуще боли от утраты терзает один вопрос. Как такое могло произойти?

И задавать его нужно не только спецслужбам, по факту «прохлопавшим» подготовку к теракту вопреки предупреждению американской стороны. Больше всего вопросов — к владельцам престижного комплекса в Красногорске.

Почему опять повторилась трагедия «Зимней Вишни»?

Почему так легко и быстро загорелся огромный зал на шесть тысяч мест — да так, что пламя почти моментально взлетело до потолка? Почему не сработала система пожаротушения? Почему не было нормального освещения путей к аварийным выходам и навигации, так что люди путались, блуждали и задыхались в тупиках? Почему пожарные лестницы не были приспособлены для эвакуации зрителей и отчего не работала вытяжная вентиляция, ведь только из-за этого многие отравились продуктами горения уже почти у самого выхода на улицу? Почему крайне плохо был обучен персонал и путь к спасению сотням человек указывал подросток, принятый на временную работу?

Ну и самый, наверное, трудный вопрос: а меры к владельцам, входящим в круг «друзей» Сами-Знаете-Кого, приняты будут?Или даже стрелочников не тронут?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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