В одном из районов Шанхая подключили самый быстрый интернет в мире
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В районе Янпу в Шанхае был внедрен самый быстрый мобильный интернет в мире, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/сек. Информация предоставлена порталом ITHome.
Этот новый стандарт соединения стал возможным благодаря применению технологии 50G-PON в рамках сервиса F5G-A. Этот сервис обеспечивает мгновенное подключение к облачным сервисам и широкий доступ к контенту.
С помощью этого интернета можно загрузить двухчасовой фильм в разрешении 8K размером 90 ГБ всего за 72 секунды. Это значительно быстрее, чем обработает такой запрос стандартный гигабитный интернет, который займет на это 12 минут.
Эта инициатива в Шанхае также заложила основы для создания концепции “15-минутного городского круга”. Ее целью является обеспечение доступности всех ключевых услуг и удобств для жителей в пределах пешей доступности.
За разработку и реализацию проекта отвечают китайская телекоммуникационная компания China Telecom и местная администрация района Янпу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет