 

В одном из районов Шанхая подключили самый быстрый интернет в мире

24.03.2024, 14:50, Разное
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В районе Янпу в Шанхае был внедрен самый быстрый мобильный интернет в мире, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/сек. Информация предоставлена порталом ITHome.

Этот новый стандарт соединения стал возможным благодаря применению технологии 50G-PON в рамках сервиса F5G-A. Этот сервис обеспечивает мгновенное подключение к облачным сервисам и широкий доступ к контенту.

С помощью этого интернета можно загрузить двухчасовой фильм в разрешении 8K размером 90 ГБ всего за 72 секунды. Это значительно быстрее, чем обработает такой запрос стандартный гигабитный интернет, который займет на это 12 минут.

Эта инициатива в Шанхае также заложила основы для создания концепции “15-минутного городского круга”. Ее целью является обеспечение доступности всех ключевых услуг и удобств для жителей в пределах пешей доступности.

За разработку и реализацию проекта отвечают китайская телекоммуникационная компания China Telecom и местная администрация района Янпу.


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