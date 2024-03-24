В одном из районов Шанхая подключили самый быстрый интернет в мире

В районе Янпу в Шанхае был внедрен самый быстрый мобильный интернет в мире, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/сек. Информация предоставлена порталом ITHome.

Этот новый стандарт соединения стал возможным благодаря применению технологии 50G-PON в рамках сервиса F5G-A. Этот сервис обеспечивает мгновенное подключение к облачным сервисам и широкий доступ к контенту.

С помощью этого интернета можно загрузить двухчасовой фильм в разрешении 8K размером 90 ГБ всего за 72 секунды. Это значительно быстрее, чем обработает такой запрос стандартный гигабитный интернет, который займет на это 12 минут.

Эта инициатива в Шанхае также заложила основы для создания концепции “15-минутного городского круга”. Ее целью является обеспечение доступности всех ключевых услуг и удобств для жителей в пределах пешей доступности.

За разработку и реализацию проекта отвечают китайская телекоммуникационная компания China Telecom и местная администрация района Янпу.