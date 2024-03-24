Безопасность Tesla Model 3 под угрозой: взлом с помощью Flipper Zero за $169

Специалисты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри продемонстрировали потенциальную угрозу для электромобилей Tesla, взломав защиту модели Model 3 с помощью доступного любителям устройства. Их эксперимент, показанный на YouTube-канале Mysk, выявил возможность открыть и завести автомобиль, обойдя двухфакторную аутентификацию.

Для этого исследователи использовали Flipper Zero в сочетании с Wi-Fi-платой, создавая фальшивую страницу входа в систему Tesla. Жертва, подключившись к поддельной сети, не подозревала об угрозе и предоставила свои учетные данные, включая пароль и код двухфакторной аутентификации, которые моментально отобразились на экране Flipper Zero.

Вооруженные полученными данными, хакеры смогли войти в аккаунт владельца Tesla и разблокировать автомобиль через приложение. Удивительно, что приложение Tesla не предупредило владельца об изменении данных доступа.

Миск и Бакри передали обнаруженную уязвимость в Tesla после завершения эксперимента, обеспечив безопасность владельцев электрокаров.

Flipper Zero, созданный российским разработчиком Павлом Жовнером, является компактным гаджетом с монохромным дисплеем, предназначенным для взаимодействия с различными беспроводными протоколами, включая Bluetooth, Wi-Fi, NFC и другие. Однако из-за участившихся случаев автоугонов власти Канады полностью запретили использование Flipper Zero на своей территории.