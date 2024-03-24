Эндокринолог Янг назвала симптомы и последствия гипогликеми

Гипогликемия – это снижение уровня сахара в крови, которое может проявиться как у больных диабетом, так и у здоровых людей. Врач-эндокринолог Екатерина Янг подробно объясняет этот синдром и его последствия.

Клинико-лабораторный синдром возникает, когда уровень глюкозы в крови падает до 3,5 ммоль/л и ниже. Симптомы гипогликемии включают тошноту, голод, сонливость, слабость, беспокойство, потливость и желание к сладкому. В случаях тяжелого снижения уровня сахара возможны обмороки, судороги и беспокойные ночи.

Однако даже при наличии глюкометра диагностировать гипогликемию достаточно трудно. Эта проблема становится все более распространенной.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева указывает на различные группы людей, которые подвержены низкому уровню сахара в крови:

1. Люди с диабетом могут столкнуться с гипогликемией из-за избыточной дозы инсулина или других лекарств, снижающих уровень глюкозы.

2. Потребление алкоголя может вызвать гипогликемию, особенно у диабетиков, так как алкоголь снижает уровень сахара в крови.

3. Некоторые эндокринные расстройства, такие как недостаток гормонов щитовидной железы или надпочечников, могут также привести к гипогликемии.

4. Заболевания печени могут нарушить метаболизм глюкозы и вызвать снижение уровня сахара в крови.

5. Неправильное питание, включая строгие диеты и нерегулярное потребление углеводов, может вызвать гипогликемию.

6. У новорожденных и младенцев также может наблюдаться низкий уровень сахара в крови, особенно у рискованных категорий, таких как недоношенные дети.

7. Интенсивные физические упражнения без достаточного питания могут снизить уровень сахара в крови.

Важно помнить, что гипогликемия требует внимания и мер предосторожности, чтобы избежать осложнений.