Мнение: О заказчиках теракта в «Крокусе»… ИГИЛ* или УГИЛ**?

С непосредственными исполнителями кровавой бойни в «Крокусе» уже есть некоторая определённость. Они задержаны, опрошены и доставлены в Москву, где с ними продолжают работу уже следователи. Сложно сказать, насколько ценными будут их показания: деморализованные террористы явно знают не так уж и много о настоящем заказчике массового убийства ни в чём не повинных россиян.

Тем не менее, кое-что уже вырисовывается.

По крайней мере, версии о «рязанском сахарке» придерживаются либо совсем уж упоротые конспиролухи, либо… украинский президент Владимир Зеленский. Он тоже влился в нестройные ряды крикунов «Это не мы-ы-ы, это они сами себя-я-я!». Чем лишь усугубил подозрения.

Итак, осталась дилемма — ИГИЛ* или «УГИЛ**»?

* — ИГИЛ — запрещённое в РФ террористическое псевдогосударство, радикальная исламистская организаций

** — УГИЛ — пока ещё не запрещённое в РФ террористическое образование, скатывающееся к государственному терроризму в отношении России, особенно её приграничных регионов.

Что мы имеем в пользу первой версии?

1. #США решительно заявляют, что организаторами теракта в «Крокусе» выступило подразделение (вилайят) ИГИЛ — «ИГ-Хорасан», действующее на территории Афганистана, Пакистана, Ирана и осваивающее бывшие советские республики Центральной Азии. И в этих заявлениях Америку поддерживает Великобритания.

2. Некие связанные с ИГИЛ информационные ресурсы подтверждают причастность «ИГ-Хорасан» к организации ужасной бойни под Москвой и транслируют ролики, снятые самими террористами, на которых те всё же упоминают Аллаха.

3. Вербовка исполнителей шла через псевдорелигиозные ТГ-каналы под видом «проповедей».

Что говорит против этой версии?

1. «ИГ-Хорасан» — не самая многочисленная террористическая группировка, входящая в состав ИГИЛ, которую жёстко преследуют афганские талибы (всё ещё запрещённые в РФ), пакистанские спецслужбы, иракские силовики, да и Штаты не оставляют в покое. Хватит ли у них ресурсов, чтобы организовать теракт за тысячи километров от привычного ареала, вопрос как минимум спорный.

2. До сих пор все теракты, осуществлённые «ИГ-Хорасан», были произведены террористами-смертниками по чисто религиозным мотивам. Террористы, устроившие бойню в «Крокусе», действовали по корыстным мотивам и приносить себя в жертву явно не собирались.

3. Хотя «ИГ-Хорасан» в последнее время активизировалась на территории Таджикистана, её активность была главным образом сосредоточена на вербовке боевиков для войны против талибов в Афганистане. О намерении группировки совершить теракт в России известно в основном со слов американских чиновников.

Что мы имеем в пользу второй версии — с «УГИЛ»?

1. Понятная цель теракта — дестабилизировать обстановку в России, показать россиянам, что «война пришла в их дом», продемонстрировать, что #власть неспособна их защитить. Совпадает с украинскими нарративами, транслируемыми в последнее время.

2. Узнаваемая стилистика вербовки — через ТГ-каналы, часто обманом, за скромное вознаграждение. Так украинская сторона уже находила исполнителей на самые разные акции, от бросков «коктейлей Молотова» в военкоматы и поджогов релейных шкафов на железных дорогах до заказного убийства военкора Владлена Татарского, совершённого, к слову, тоже во время массового мероприятия.

3. Движение бежавших террористов в сторону украинской границы, где им был обещан возможный переход и дальнейший транзит через Турцию. Собственно, и поймали-то их невдалеке от Украины.

Что говорит против этой версии:

1. США решительно её отрицают.

2. Зеленский категорически её отрицает.

3. Задержанные не принадлежат к украинской диаспоре, не владеют мовой и вообще не знают про Украину.

Итак, что же вероятнее — ИГИЛ или УГИЛ?

А может, террористический «интернационал»?

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