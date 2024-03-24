В Мексике рабочий на нефтяной вышке запечатлел два НЛО
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В октябре 2023 года рабочий под псевдонимом «Пэт» стал свидетелем удивительного явления в небе над Тампико.
В течение десяти минут он наблюдал за двумя загадочными объектами, один из которых имел форму диска с огнями по краям, а другой – треугольную, с ярким светом по краям.
Согласно его рассказу, НЛО появились в момент опускания опор нефтяных вышек. Эти объекты зависли в воздухе, а затем мгновенно исчезли.
– Мой контакт сказал, что НЛО появились, когда они опускали опоры нефтяных вышек на морское дно, – сказал Пэт.
Интересно, что благодаря этому событию многие вспомнили местную легенду о существовании подводной внеземной базы в районе Тампико, известной как «Амупак». Жители верят в защиту инопланетян, поэтому встреча с нечто невообразимым не удивляет их.
– Это произошло после того, как я обнаружил, что местные настолько сильны в вере в то, что инопланетяне защищают их, что я обсудил это с парнем, который работает связующим звеном между нашими двумя буровыми установками. Затем он рассказал мне об этих встречах. Затем он отправил мне снимки, – сказал Пэт.
Пэт рассказал о своем открытии после беседы со своим коллегой, который поделился фотографиями таинственных объектов. Однако, споры о том, правдивы ли эти снимки и действительно ли на них изображены инопланетные существа, до сих пор остаются без ответа.
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