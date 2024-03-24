Мнение: С рублями – на Украину!

Заметил еще одну маленькую неувязочку. Итак, нам показали видео жестоких допросов подозреваемых в теракте, в ходе которых они сообщили свою мотивацию – зачем они согласились убивать людей. Мотивация оказалась простая – деньги. Неведомые вербовщики из Телеграма пообещали им по 500 тысяч на карту каждому. Спецназовец, ведущий допрос, еще специально уточнил – 500 тысяч ЧЕГО? И избитый таджик ответил – рублей!

И при этом террористы, как нас авторитетно заверил В.В.Путин, ехали на Украину, к “окну” на границе, которое им там, видимо, совместно были готовы открыть ФСБ и украинская разведка. Причем это входило, в изначальный план террористов: приехать на Рено в Крокус, зайти, убить там примерно 100-200 человек, поджечь здание коктейлями Молотова, выйти, сесть в тот же Рено и поехать на Украину.

Но вопрос: а что, собственно, они собирались делать на Украине с РУБЛЯМИ? И я уж молчу – а как они собирались эти рубли снимать на Украине С КАРТЫ? Ведь, если им перевели на карту – карты были, очевидно, российских банков! Во-первых, какой банк на Украине выдаст рубли, а во-вторых – что с этими рублями на Украине делать?!

Но если снять ничего на Украине не получится – выходит, что наши таджики пошли на страшный риск буквально “за ничего”? Или они такие легкомысленные, что вопрос про рубли на Украине просто не пришел никому из них в голову?