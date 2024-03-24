Мнение: О «гуманистах»… Почём плач по отрезанному уху?
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В Сети распространяются кадры жёсткого задержания боевиков, устроивших кровавую бойню в «Крокусе» и пытавшихся скрыться через «окно» на российско-украинской границе. Суровое видео, кто бы спорил.
И — вопли возмущения: так нельзя, это не гуманно.
Как можно так поступать с террористами? Они же обидятся…
Зачем с ними так жестоко?
Вот интересно, неужели никто из этих возмущающихся «Момент истины» Владимира Богомолова не читал?
И даже фильм «В августе 44-го» не смотрел?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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