Мнение: О «гуманистах»… Почём плач по отрезанному уху?

В Сети распространяются кадры жёсткого задержания боевиков, устроивших кровавую бойню в «Крокусе» и пытавшихся скрыться через «окно» на российско-украинской границе. Суровое видео, кто бы спорил.

И — вопли возмущения: так нельзя, это не гуманно.

Как можно так поступать с террористами? Они же обидятся…

Зачем с ними так жестоко?

Вот интересно, неужели никто из этих возмущающихся «Момент истины» Владимира Богомолова не читал?

И даже фильм «В августе 44-го» не смотрел?

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