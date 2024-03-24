Масляно-желтые ногти – тренд весны и лета: особенности и дизайны

Если вы устали от нюдового или яркого маникюра, то попробуйте масляно-желтые ногти. Этот цвет станет трендом весеннего и летнего сезона. Как видно из названия, этот тон напоминает нежные оттенки сливочного масла. Он нейтрален и легко вписывается в любой образ. Мы расскажем об особенностях масляных ногтей и приведем самые модные дизайны.

Особенности маникюра

Этот цвет представляет собой смесь нежно-желтого и светло-бежевого. Он отличается мягкостью и утонченностью. Он может иметь разную степень насыщенности, но все же остается в пределах пастельной цветовой гаммы.

Масляно-желтый маникюр прост в создании и ношении. Вам нужно лишь выбрать подходящий нежный оттенок желтого лака, избегая яркости.

Простые или однотонные варианты масляно-желтого маникюра вы можете создать в домашних условиях. Если вы хотите получить более замысловатый дизайн, то вам может потребоваться посещение салона. Важно помнить, что как и другие светлые оттенки, этот тон маникюра требует безупречного состояния ногтей.

Френч с цветочным декором

Этот дизайн отличается изысканной красотой и утонченностью. Его основой является френч с масляно-желтыми кончиками. Полулунная линия дополнена тонкой блестящей полоской. Акцентный ноготь украшен аппликацией в виде белых цветов с золотой сердцевиной.

Глазированный французский маникюр

Глазированный маникюр останется актуальным весной и летом. Он сияет под лучами солнца и отлично сочетается с теплой погодой.

Скомбинируйте глазированный маникюр с френчем. Создайте нюдовую основу и покрасьте кончики в масляно-желтый цвет. Затем придайте ногтям блеск глазури с помощью специальной втирки.

Объемные украшения

Френч с масляно-желтыми кончиками может стать хорошей основой для многих дизайнов. Если вам нравится смелый образ, то дополните французский маникюр объемными украшениями. Нейл-арт в стиле 3D придаст вашим ногтям эффектный и запоминающийся вид.

Френч с каплями

На фото выше вы видите эффектный способ украшения традиционного френча. Дизайн в виде капель напоминает нам о летней природе и утренней росе.

Чтобы получить такой эффект, начините с создания френча с масляно-желтыми кончиками. Затем покройте ногти топом с сильным глянцевым блеском. В завершение нанесите капли прозрачного геля, имитирующего росу.

Этот дизайн привлекательно смотрится на длинных ногтях, так как для него требуется достаточно много места.

В пастельных тонах

Вы можете скомбинировать масляно-желтый лак с другими пастельными тонами маникюра. Используйте самые нежные оттенки голубого, розового и зеленого цвета. Создайте на двух акцентных ногтях рисунок в виде крошечных весенних цветов на нюдовом фоне.

С голографическим эффектом

Этот дизайн очень прост в выполнении. Вам достаточно покрыть ногти масляно-желтым лаком с голографическим эффектом. При солнечном свете он будет переливаться всеми цветами радуги.