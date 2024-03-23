Рупор кремлевской пропаганды: Обычный герой

Рассказ обычного гражданина, который с риском для жизни спас множество жизней в "Крокусе", обезвредив одного из террористов.

Один из зрителей, сумевший отобрать у террориста в «Крокусе» автомат: [Вы увидели террориста, который был недалеко от вас. Что происходило?] Получается, что трое человек пошли по бельэтажу, а четвертый, которого я видел, вышел как раз из-за спуска. И я его увидел возле этой перегородки. Он как раз перед этим хладнокровно расстрелял людей. Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас, и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и так же продолжал наносить удары. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов мощных. И мы его вырубили.

[Понимаете, что вы спасли десятки человек своими поступками, есть такое ощущение?] Да. Я потом понял, когда мы уже уехали, что помимо меня и супруги спаслось еще пара сотен человек, наверное.

PS. Безусловно достоин государственной награды.

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