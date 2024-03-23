 

Рупор кремлевской пропаганды: “Крокус”. Утро

23.03.2024, 17:45, Разное
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По ситуации в "Крокусе" на утро 23 марта.

1. Пожар уже почти дотушили. Пожарные говорят, что к 10 утра ориентировочно дотушат. Пожар был очень сложный. Здание получило тяжелые повреждения.
2. По жертвам – пока говорят о 82 погибших (из них 3 детей) + более 100 раненых (более 60 тяжелых). Цифры наверняка вырастут в течении дня.
3. Террористы скрылись из "Крокуса". Информации об операции по их поимке пока очень мало. Есть сообщения о задержаниях (причем не только в Москве), но тут пока остается ждать работы спецов.
4. Более 50 стран выразили соболезнования России и осудили теракт в "Крокусе". Также теракт осудил генсек и СБ ООН. Часть соболезнований со стороны Запада полностью лицемерны.
5. США и Украина ночью пытались оправдываться, что они не имеют отношения к теракту и это ИГИЛ. Но с учетом того, что ИГИЛ берет отвтетственность за все подряд и того, что ИГИЛ напрямую связан США, уши Вашингтона и его предупреждений об угрозе теракта на концерте, торчат очень зримо.
6. Всем пострадавшим будет оказана медицинская и материальная помощь. Соответствующие ресурсы уже выделены. На лечение раненых направлены лучшие медицинские кадры.
7. Путину в течении ночи докладывали о происходящем. Сегодня ожидается выступление в связи с терактом. У властей после теракта будет практически полный карт-бланш на любые жесткие действия.

Источник: Colonel Cassad


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