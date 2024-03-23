Рекордная продажа визитки Стива Джобса на аукционе

На последнем онлайн-аукционе RR Auction, посвященном истории Apple, была продана визитная карточка с подписью бывшего главы компании, Стива Джобса, за рекордные $181,183 (примерно 16,7 млн рублей), пишет портал MacRumors.

Эта визитная карточка заняла второе место по цене, уступив лишь первому компьютеру компании — Apple-I с подписью Стива Возняка, который был продан за $323,789 (примерно 29,9 млн рублей).

По данным RR Auction, было продано всего десять визитных карточек Джобса за все время торгов, и только одна из них, как и эта, датируется 1983 годом. После проверки PSA/DNA визитке была присуждена высшая оценка — GEM MT 10, что означает практически идеальное состояние автографа на карте, включая острые углы, четкое изображение и полный оригинальный блеск карточки, несмотря на незначительные пятна.

Аукционный дом подчеркнул, что менее пяти подписанных Джобсом карточек Apple Computer прошли аутентификацию PSA/DNA. В результате стоимость визитки с подписью главы корпорации превысила цену чека с подписью Джобса, проданного за $176,850, и даже запечатанного iPhone, который ушел с молотка за $147,286.