Мнение: О главном: он выступил… И что?

Те, кто ждали — дождались. Российский президент Владимир #Путин выступил с обращением к народу. Назвав теракт в «Крокусе», где погибли уже минимум полторы сотни человек, «кровавой бойней», он объявил 24 марта днём траура по всей стране. И подчеркнул, что «мы столкнулись не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей».

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — заявил президент. Пообещав при этом, что «все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу».

И намекнул на причастность Украины, не обвинив, однако, «киевский режим» прямо. По его словам, «все четверо непосредственных исполнителей теракта… двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Но на этом — всё. Ни слова больше в адрес страны, наиболее заинтересованной в дестабилизации внутренней обстановки в РФ по принципу «что для них беда, нам на пользу». Это весьма интересный момент.

Ну и дальше вместо призыва к мобилизации — заверения в том, что «никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России, никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество». Очевидный намёк на необходимость притушить страсти. И никаких — «мочить в сортире». © Это второй интересный момент.

Ну а третий в том, что президент заявил о надежде «на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями». Такой вот ненавязчивый призыв к зарубежным лидерам забыть «недоразумения» перед лицом общего врага.

Через всю речь, насыщенную грозной неконкретикой, сквозило ощущение того, что теракт всё же стал полной неожиданностью для Кремля. Что #Кремль поначалу запутался в обилии противоречивой информации, оттого и так долго тянул с обращением к народу.

Кажется, теперь многое стало яснее?

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