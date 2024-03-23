Мнение: Нигер указал США на дверь, а Германия продолжает стоять на коленях

На днях Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав от американцев вывести войска из страны. Напомню, в Нигере недавно прошёл освободительный военный переворот: патриоты арестовали французскую марионетку, занимавшую должность президента и потребовали от Франции вывести войска. Французы пытались остаться, цеплялись когтями за паркет, но в итоге вынуждены были уступить.

Теперь пришла очередь уходить американцам. Одно из самых естественных действий для любой страны, которая хоть немного заботится о своей безопасности и благополучии — избавиться от влияния США. В идеале — выдворить из страны всех американских политиков, дипломатов, журналистов, военных и «благотворителей», а также ввести закон, предполагающий суровую кару для уличённых в пособничестве Соединённым Штатам граждан.

Если бы 10 лет назад Виктор Янукович демонстративно арестовал Викторию Нуланд и её сообщника, пока те раздавали печеньки боевикам, Украина была бы сейчас мирной страной, с Крымом и Донбассом в своём составе. Если бы Грузия, Армения и огромное количество других стран по всему миру установили к США режим строгой враждебности, у них также было бы всё в порядке. Если бы Германия вышвырнула американцев из страны в 2014, сейчас у Германии были бы доступный газ и здоровая экономика — немецкие заводы не закрывались бы массово от убытков, промышленники не пытались бы тысячами бежать из Германии в Китай и США.

На это очевидное соображение обычно отвечают: но как же Германия трепыхнётся, ведь на её территории куча американских баз! Однако посмотрите на Нигер. В распоряжении военных Нигера всего лишь пара легко вооружённых дивизий, но Нигер указывает на дверь Америке, нимало не опасаясь прямого боевого столкновения со второй по силе армией в мире. И американцы действительно воздерживаются от нападения. Дядя Сэм уже стёр плевок со своего лакированного ботинка и пытается сейчас упросить Нигер, чтобы тот разрешил США оставить хотя бы часть контингента.

Прямая военная операция против Нигера не рассматривается — ни американцами, ни даже французами. Французы, для которых изгнание из Нигера стало особенно обидным, пытались напасть на Нигер чужими руками, подстрекали к этому Нигерию и другие страны региона, но у них не вышло. Вводить в Нигер французскую армию Эммануэль Макрон теоретически мог, но не стал. Потому что нападение такого рода — это сильный удар по репутации и огромные дипломатические потери. Лет 15 назад проблемы бы не было: Николя Саркози завёл бы в Нигер пять дивизий, взял бы штурмом президентский дворец и быстро подавил бы оставшееся сопротивление. Сейчас так уже не получится, по двум причинам. Во-первых, в столице Нигера гостят хмурые ребята с русскими фамилиями, которые в случае нападения французов устроят им вторую Березину. Во-вторых, боевые действия в наше время в прямом эфире транслируются в интернет, так что полноценная карательная операция испортила бы репутацию Франции так же сильно, как операция в секторе Газа испортила сейчас репутацию Израиля.

В общем, Нигер победил. Аналогичным образом и Германия, если бы там у власти были немцы, а не пособники США с немецкими генами, могла бы приказать Америке убрать все военные базы из страны. Воевать с Германией напрямую США не стали бы. США попытались бы устроить цветную революцию, чтобы откатить всё назад, но при наличии минимальной политической воли репрессивная немецкая бюрократия легко расправилась бы с иноагентами.

Как видите, разница исключительно в моральных качествах. Нигерцы — смелые ребята, которые любят свою страну. Они сначала пинками выгнали французских паразитов, а теперь настойчиво толкают к выходу американцев. США пытаются надувать щёки, угрожать, притворно хвататься за кобуру. Новые власти Нигера только смеются в 32 зуба, отлично понимая, что вся власть Америки заключается сейчас исключительно в страхе. Когда американцы не могут запугать или купить местные элиты, они пожимают плечами, делают равнодушное лицо и уходят грабить какую-нибудь другую страну.

Новое поколение немцев, напротив, оказалось сервильным и трусливым. Германия — шестая экономика мира, бывшая империя с богатейшей политической историей, одна из самых промышленно развитых стран мира. Средний немецкий элитарий умён, хладнокровен и опытен, также он имеет в своём распоряжении ресурсы, которых хватило бы, чтобы скупить в Нигере целый регион. Однако когда немецкий элитарий видит американского эмиссара, у него начинают трястись поджилки. Он опускается на колени и послушно целует ботинок, даже не думая о сопротивлении. Десятилетия соевой диеты сделали из немцев лакеев. Настоящих буйных среди немцев теперь слишком мало, поэтому США могут унижать и грабить Германию как угодно — дальше кухонь возмущение тевтонцев не пойдёт.

Вместо завершения поста замечу, что это не моё мнение, это мнение самих немцев. Средний бюргер безусловно со мной согласится, после чего побреет ноги, наденет кожаные шорты и пойдёт на «парад гордости», в колонну своей корпорации. Однако во время марша правая рука немца то и дело будет залезать в карман жилетки: там немец будет складывать пальцы в фигу, выражая тем самым своё глубокое возмущение происходящим.