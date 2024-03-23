 

Внезапные сборы пожилого человека утром на работу – признак деменции

23.03.2024, 9:50, Разное
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Доктор Анна Шестакова поделилась ключевыми признаками, помогающими распознать деменцию у пожилых родственников. Она напомнила, что деменция, или возрастное слабоумие, проявляется в упадке когнитивных функций, прежде всего – памяти и концентрации внимания. Однако предшествующие этим клиническим симптомам признаки могут включать повышенную раздражительность, обидчивость, капризность, головные боли и нарушения сна.

Кроме того, врач указала на неожиданные действия пожилых людей, такие как попытки отправиться на работу, даже если они уже давно не работают. “Самый типичный симптом: давно не работающий человек просыпается и начинает собираться на работу”, – поделилась доктор Шестакова в интервью с порталом NEWS.ru.

Она также добавила, что на развитие деменции влияет ухудшение кровоснабжения мозга, которое может быть вызвано различными патологиями, включая гипертонию, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, опухоль мозга и алкоголизм.


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