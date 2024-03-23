 

Избыток выпиваемой воды нагружает сердечно-сосудистую систему

23.03.2024, 9:50, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Сергей Троцюк поделился важными советами о правильном употреблении воды в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Он обратил внимание на распространённые мифы о пользе воды и подчеркнул важность осознанного подхода к её потреблению.

Многие люди считают, что добавление лимона, мёда или ягод в воду делает её более полезной. Однако доктор Троцюк опроверг этот миф, объясняя, что такие добавки могут повысить кислотность, что в свою очередь может вызвать серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. По его словам, добавление оливкового масла в воду также не рекомендуется, так как это может помешать усвоению необходимых организму веществ.

Врач предостерег от попыток употреблять слишком много воды, указав, что избыток жидкости может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Он рекомендовал пить воду осознанно, не злоупотребляя количеством. Например, по его мнению, натощак достаточно выпить всего один стакан воды.

Завершая беседу, доктор Троцюк подчеркнул, что важно не бояться пить воду, которая была кипячена неоднократно. Хотя микроэлементы в такой воде могут быть утрачены, она не представляет угрозы для здоровья.

Эксперты всегда напоминают о важности здорового образа жизни и правильного питания. Необходимо обращать внимание на советы квалифицированных специалистов, чтобы избежать ошибок и сохранить своё здоровье на долгие годы.


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