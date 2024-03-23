Мнение: О торчащих ушах и горящей шапке… Кто сделал это?

Самый массовый со времён «Норд-Оста» теракт в столичном регионе унёс жизни 40 или больше — пожар ещё продолжается — человек. 145 серьёзно пострадали. Страна в шоке, Медведев в гневе, резолюцию с осуждением экстренно принял Совбез ООН.

И, конечно, у всех на устах немой вопрос: кто сделал это?

Уже по первым сообщениям ясно, что за терактом стоят не одиночки, не поехавшие крышей «ветераны боевых действий» и не случайные люди. Угадывается за чёткой организацией кровавого мессива сила и мощь государства.

Какого?

С подачи Штатов западные СМИ обсасывают версию с подразделением ИГИЛ (запрещено в России), о котором раньше никто и слыхом не слыхивал — я сейчас именно про конкретное «ИГИЛ-К», а не про всё террористическое «государство», якобы побеждённое #США ещё несколько лет назад. Распространяют фейки, обсуждают фейки, опровергают фейки. Лишь бы не называть одну страну, наймиты которой уже совершили ряд терактов со взрывами в столичных регионах. Помните, да? Убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери «кремлёвского философа» Александра Дугина, которой подложили бомбу под сиденье машины, и военкора Владлена Татарского, которому подарили статуэтку, начинённую взрывчаткой.

Ну, это как бы первые мысли, которые приходят в любую голову, не одурманенную ненавистью к Кремлю. Зачем искать террористов за тысячи километров в далёком Леванте, когда практически под боком…

Потому и нужна была небольшая пауза, чтобы посмотреть…

Если понесётся по сетям и блогам «хохлы-ы-ы!», «стереть Киев за три дня с лица Земли» и прочее замобилизационное, расклад один. Если начнут форситься мемчики про «рязанский сахарок» и «визитку Буданова», к гадалке не ходи — с ушами всё ясно.

И вот пока вырисовывается такая картина, что и украинские власти начали отмазываться «Это не мы-ы-ы», и американские твердят «ИГИ-и-иЛ», и в соцсетях напоминают — да-да, — про «сахар», а также и про Буданова «шутят», и как бы серьёзные аналитики оперативно выпустили «разборы», почему это совершенно точно не могла быть #Украина…

То есть, шапка-то начинает подгорать?

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