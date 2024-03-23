Мнение: Вертолеты тушат

Увидел в телеграме в потоке комментариев:

“Эти мчс-сные офицеры ещё и догадались вертолетами тушить, из-за того, что пожарных не пускали внутрь. Надо же показать, что работают. А что такое с вертолета сбросить воду – все равно, что 5 тонн кирпичей высыпать – только хуже делают, вызывая обрушение кровли”.

Хм… А ведь и правда! То есть наши “спецслужбы” всё как обычно делают, по классике, как ведется издавна – кто во что горазд, полный бардак и неразбериха. Действительно, в новостях так и передают: мол, летают три вертолета МЧС, постоянно сбрасывают воду… И потом констатируют – “началось обрушение кровли”.