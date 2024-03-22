Мнение: С кем воюет Цивилизованный Мир (тм)



Шольц и Писториус: путинец против байденита

Песков сегодня разродился ценным признанием – что Россия все же “ведет войну”.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации» – сказал Песков.

Песков соврал, конечно – представляя дело так, словно одна “бедная несчастная РФ отбивается от 50 стран Запада”. На деле, как часто бывало, история идет по кругу, и сейчас – почти ровно сто лет спустя! – воспроизводится один из весьма вероятных сценариев века Двадцатого – война альянсов: Россия с Германией против Англии и США с примкнувшей к ним Францией.

В 20х-30х гг. прошлого века, заручившись Раппальским мирным договором между СССР и Веймарской республикой, две разбитые по итогам ПМВ державы заключили между собой “союз двух изгоев”, как это в те времена называлось. И немцы с советскими очень долго были неразлейвода. Немецкие инженеры массово ездили в совок, чтобы помогать развивать промышленность, а СССР не скрываясь помогал Германии обучать своих танкистов (на территории самой Германии это делать было запрещено). И не только танкистов; ну, известная быль, что за всю войну на Липецк не упала ни одна немецкая бомба – и объяснялось это тем, что в окрестностях Липецка находилась летная советская школа для будущих немецких асов, и именно в Липецк немецкие курсанты ходили в увольнение в свои золотые курсантские годы…

И т.д. Известно, что летом 1940 года Англия была а буквально в шаге от того, чтобы начать войну с СССР (и начать предполагалось с бомбежки Бакинских нефтепромыслов) – и тогда бы, вполне вероятно, Гитлер, как верный союзник, поддержал бы Сталина, и мы имели бы ВМВ в совсем другой конфигурации. Но нет, все повернулось так, как повернулось…

Однако “раппальская” схема удивительным образом воспроизвелась в веке 21. Опять мы, по сути, имели двух изгоев: Россия, долго выступавшая под личиной “Советского Союза” и почти сжившаяся с этой маской, проиграла в холодной войне и осталась униженной (в своем собственном представлении) и “голенькой” (то есть без большей части своих приобретений за предыдущие три века). Но и с Германией все было не слава богу; клеймо проигравшей обе Мировые войны с нее так толком не смыто, и Германия до сих пор остается по сути оккупированной страной, лишь в 21 веке (!) прекратившей выплачивать репарации и долги за ВМВ как США, так и Израилю.

В общем, два изгоя опять сговорились – на этот раз вообще где-то под ковром. Но уши, конечно, все равно торчат: тут и экс-канцлер Шредер на высоких постах в половине российских сырьевых монстров, и немецкоязычный президент РФ, и старушка Меркель, всегда и во всем “уступавшая” РФ, и, главное, тот же Северный поток один и два, которые, несмотря на ЯРОСТНОЕ сопротивление всей остальной Европы, поддержанной США, все ж были построены и даже введены в эксплуатацию.

Нужна ли была Германии Украина? Естественно, нет. Нафиг нужен этот самозванный “посредник”, улегшийся аккурат между нею и заветным российским сырьем (как раз тем, что в итоге и не хватило Германии для победы в ВМВ)? Вся неприкрытая ярость украинцев во всех взаимоотношениях с немцами – она ведь неспроста. И первая поставка Украине после 24 февраля, когда все от нее дружно требовали “поддержать борьбу украинского народа” – тоже прекрасно помнится – своей демонстративностью: когда танковые колонны РФ резали Украину с четырех направлений, Германия поставила Зеленскому “военную помощь” – 50 тысяч касок.

Понятно, на что рассчитывала Германия; на то, что Путин быстро устранит эту маленькую помеху в их безоблачных отношениях – Украину. Но не вышло. Далее Германию стали наказывать, причем не по-детски: США, например, практически в открытую взяли да подорвали СП2 (по которому, скорее всего, РФ продолжала качать газ своему союзнику и после 24.02 – кто там на дне моря проверит?) Американский флот же проводил “учения” неподалеку от места взрыва – видимо, так оно случайно совпало.

Проблема Германии, при всем ее экономическом могуществе, все же в том, что она все еще полуоккупированная страна; поэтому ее бьют – и плакать не велят. Но они там, видимо, давно приспособились вести весьма эффективную внешнюю политику и так, практически “из положения лёжа”. Цель ее тоже очевидна – “вылезти из партера”, куда ее загнали на 80 лет англосаксы. И не собираются оттуда выпускать. Понятно, что немцы давно хотели бы подняться, опираясь как на свой прочный тыл на Россию.

Всё это более всего всегда беспокоит Англию – самого заклятого друга Германии в Европе. Поэтому Англия всячески поддерживает и лелеет “санитарный кордон” между Россией и Германией из ряда мелких государств, поскольку союз русских и немцев – это страшный сон большинства европейцев на протяжении последних столетий. В то же время самой Германии вся эта мелочь – как и России в ее нынешнем виде – низачем не нужна, и мы видим, с каким ожесточением смотрит сегодня, к примеру, та же Польша (не только Украина), в обе стороны – и на восток, и на запад, то есть и на Россию, и на Германию. При том, что Англия и США у них обеих – лучшие друзья.

Насчет “переговоров немецких офицеров” по Крымскому мосту – достаточно очевидно, что “утечку” устроила сама же Германия: таким образом руководство ФРГ хотело замазать и дискредитировать министра обороны Писториуса, навязанного Шольцу (верному продолжателю дела Меркель и тайному другу Путина) американцами. Да, немецким талейранам не позавидуешь – им приходится вести свои шашни с Россией в условиях, когда в любую их “совещательную комнату” всегда может зайти, положив по привычке ноги на стол, американский морской пехотинец, а все их переговоры, включая переговоры самого концлера, в открытую прослушиваются и дешифруются американцами.

Но они справляются. “Сливом” через дружественную Раша Тудей немцы (точнее – Шольц) убили разом двух зайцев: дискредитировали Писториуса (в вашем ведомстве – бардак!), и благодаря разгоревшемуся скандалу смогли в очередной раз отмазаться от поставок “Таурусов” Украине. Цель Германии в этой войне очевидна: по минимуму – поставить Украине как можно меньше вооружений, по максимуму – способствовать ее скорейшему захвату российскими союзниками. Но – в том же неудобном положении, лежа из-под плинтуса. Неудобно, но все равно пока получается.

Если иметь на глазах эту оптику – очень многие “непонятки” этого конфликта становятся чисты и прозрачны, как слеза.