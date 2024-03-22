Врач Драпкина дала советы для поддержания здоровья весной

Весной важно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, чтобы поддержать иммунитет и общее здоровье. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина советует следующее.

Включайте в рацион овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, мясо, рыбу и яйца. Они содержат важные витамины и минералы, такие как A, D, B1, E, B12, B6, B2, К, необходимые для нормальной работы иммунной и нервной системы.

Витамин А: печень рыбы, печень животных, яйца, морковь, красный перец, тыква, абрикосы.

Витамин D: рыбий жир, молоко, молочные продукты, солнечный свет.

Витамин E: злаки, растительные масла, яйца, орехи, фрукты.

Регулярные прогулки, занятия спортом, йога или плавание помогут повысить общий тонус организма и бороться с весенней усталостью.

Обеспечьте себе достаточное количество сна (7-8 часов в сутки), чтобы организм мог восстановиться и подготовиться к новым вызовам.

Употребляйте достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию организма.

Обратите внимание на потребление железа, цинка, магния и кальция, которые важны для поддержания здоровья.

Врач общей практики Татьяна Захарова также рекомендует сначала сдать анализы перед началом приема биологически активных добавок (БАДов). Умеренное питание, физическая активность и правильный сон помогут чувствовать себя лучше в начале весны.