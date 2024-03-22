 

Врач Драпкина дала советы для поддержания здоровья весной

22.03.2024, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весной важно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, чтобы поддержать иммунитет и общее здоровье. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина советует следующее.

Включайте в рацион овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, мясо, рыбу и яйца. Они содержат важные витамины и минералы, такие как A, D, B1, E, B12, B6, B2, К, необходимые для нормальной работы иммунной и нервной системы.

Витамин А: печень рыбы, печень животных, яйца, морковь, красный перец, тыква, абрикосы.
Витамин D: рыбий жир, молоко, молочные продукты, солнечный свет.
Витамин E: злаки, растительные масла, яйца, орехи, фрукты.

Регулярные прогулки, занятия спортом, йога или плавание помогут повысить общий тонус организма и бороться с весенней усталостью.

Обеспечьте себе достаточное количество сна (7-8 часов в сутки), чтобы организм мог восстановиться и подготовиться к новым вызовам.

Употребляйте достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию организма.

Обратите внимание на потребление железа, цинка, магния и кальция, которые важны для поддержания здоровья.

Врач общей практики Татьяна Захарова также рекомендует сначала сдать анализы перед началом приема биологически активных добавок (БАДов). Умеренное питание, физическая активность и правильный сон помогут чувствовать себя лучше в начале весны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Вишнево-красный цвет поможет почувствовать себя уверенной в любой ситуации: самые романтичные оттенки помады на весну

22.03 / Autodesk запретила продажу софта в России с 20 марта

22.03 / Новосибирский государственный университет преобразуют в ПТУ

22.03 / Создание киберспортивного острова в ОАЭ: проект российской компании True Gamers

22.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Днепрогэсу

22.03 / Москвича, увидевшего Липецк из окна поезда, доставили в психбольницу

22.03 / Новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro получит улучшенный процессор Qualcomm

22.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Завалили графа Бодона

22.03 / Мнение: Удары отчаяния

22.03 / Мнение: О России в состоянии войны… Вставай, страна огромная?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика