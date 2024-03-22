 

Новосибирский государственный университет преобразуют в ПТУ

22.03.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство просвещения России поддержало инициативу студенческого совета Новосибирского государственного университета о преобразовании учебного заведения в профессионально-техническое училище.

Планируется, что уже в сентябре 2024 года на базе бывшего университета начнётся обучение востребованным рабочим профессиям – токаря, слесаря, моляра, швеи и автомеханика.

«К сожалению, высшее образование в современных реалиях – отнюдь не гарантия жизненного успеха, в то время как рабочая специальность позволяет быстро занять достойное место на рынке труда и позволяться заслуженным уважением в обществе. Именно поэтому мы и выступили с инициативой перепрофилировать наш университет», – пояснил сообщил глава студсовета НГУ.

Как подчеркнули в Минпросвете, ни один сотрудник учебного заведения не будет уволен – профессорско-преподавательский состав сможет пройти бесплатные курсы повышения квалификации и получить должность, аналогичную ныне занимаемой. Что же касается студентов, то по итогам летней сессии 2024 года приказом ректора НГУ их автоматически зачислят в новое ПТУ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Создание киберспортивного острова в ОАЭ: проект российской компании True Gamers

22.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Днепрогэсу

22.03 / Москвича, увидевшего Липецк из окна поезда, доставили в психбольницу

22.03 / Новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro получит улучшенный процессор Qualcomm

22.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Завалили графа Бодона

22.03 / Мнение: Удары отчаяния

22.03 / Мнение: О России в состоянии войны… Вставай, страна огромная?

22.03 / Мнение: Почему сосульки выгодны чиновникам, или ещё один источник рабочих рук

22.03 / Россиян обязали не реже раза в месяц заказывать службы за здравие начальства

22.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы находимся в состоянии войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика