Новосибирский государственный университет преобразуют в ПТУ

Министерство просвещения России поддержало инициативу студенческого совета Новосибирского государственного университета о преобразовании учебного заведения в профессионально-техническое училище.

Планируется, что уже в сентябре 2024 года на базе бывшего университета начнётся обучение востребованным рабочим профессиям – токаря, слесаря, моляра, швеи и автомеханика.

«К сожалению, высшее образование в современных реалиях – отнюдь не гарантия жизненного успеха, в то время как рабочая специальность позволяет быстро занять достойное место на рынке труда и позволяться заслуженным уважением в обществе. Именно поэтому мы и выступили с инициативой перепрофилировать наш университет», – пояснил сообщил глава студсовета НГУ.

Как подчеркнули в Минпросвете, ни один сотрудник учебного заведения не будет уволен – профессорско-преподавательский состав сможет пройти бесплатные курсы повышения квалификации и получить должность, аналогичную ныне занимаемой. Что же касается студентов, то по итогам летней сессии 2024 года приказом ректора НГУ их автоматически зачислят в новое ПТУ.

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