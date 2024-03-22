 

Создание киберспортивного острова в ОАЭ: проект российской компании True Gamers

22.03.2024, 19:15, Разное
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Российская компания True Gamers, основанная предпринимателями из РФ и специализирующаяся на развитии международной сети киберспортивных клубов, планирует приобрести остров рядом с Абу-Даби для создания уникального объекта — eSports Island. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на официальное заявление компании.

В проект вовлечены известные киберспортивные организации, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom. Предполагаемые инвестиции в проект составят более $280 млн. На территории острова планируется создание тренировочных баз, гостиницы, бизнес-центра под названием “Цифровая башня” и арены для проведения масштабных событий. По оценкам True Gamers, проект начнет окупаться уже через десять лет.

Компания привлекла внимание множества крупных партнеров, однако их имена пока не разглашаются. Инвестиции будут направлены на всеэтапное создание объекта — от приобретения острова до строительства инфраструктуры и внедрения уникальных возможностей, таких как заселение в отель с использованием парашютного прыжка, аналогичного игре PUBG.

Представители True Gamers отмечают, что данный проект станет одним из крупнейших в развлекательной индустрии среди российских компаний и соответствует прогнозам роста игровой индустрии в Объединенных Арабских Эмиратах.


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