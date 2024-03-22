Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Днепрогэсу

В результате утренних ракетных ударов поражен Днепрогэс. В результате ударов и пожара начались отключения электроэнергии

Сегодня утром идет вторая серия ракетных ударов по Украине.

Нанесены удары по Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Хмельницкому, Днепропетровску и т.д.

В ряде городов после ударов фиксируются проблемы с электроэнергией.

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