Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Днепрогэсу
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В результате утренних ракетных ударов поражен Днепрогэс. В результате ударов и пожара начались отключения электроэнергии
Сегодня утром идет вторая серия ракетных ударов по Украине.
Нанесены удары по Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Хмельницкому, Днепропетровску и т.д.
В ряде городов после ударов фиксируются проблемы с электроэнергией.
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Источник: Colonel Cassad
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