Мнение: О России в состоянии войны… Вставай, страна огромная?

Ну вот и дожили!

Ещё недавно за это слово из пяти букв давали по году тюремного срока за каждую по статье о «дискредитации». А теперь его в открытую произносят в Москве, ничего не опасаясь. И звучит оно не из уст какого-то недобитого либерала, а…

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил… в интервью «Аргументам и фактам», что #Россия сейчас находится в состоянии войны. Да, вот так буквально прямо и сказал. И это явно не тот случай, когда кремлёвский рупор «пургу несёт».

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Дмитрий Песков.

И пусть это не знаменитое «Граждане и гражданки!» советского наркома Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года… Пусть это подано как «личное убеждение» кремлёвского чиновника… Пусть с оговоркой, что юридический статус спецоперации от этого не меняется… Но слово сказано, и последствия непременно будут.

Соответствующие.

Для всех.

Тем более, что и второе «опасное» слово прозвучало — #мобилизация. Пока что с оговоркой — «внутренняя». Но это лишь до времени. Тем более, что Указ президента от 21 сентября 2022 г. №647 продолжает действовать.

И «ещё более тем», что Дмитрий Песков расставил акценты. Теперь задача не только в том, чтобы «обезопасить людей в этих [четырёх новых] субъектах РФ и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом». Теперь цель — «не допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать #Крым, не говоря уже о территории новых регионов».

Тут уже, наверное, «частичными» полумерами не отделаться.

Вопрос лишь в том, придутся ли они на окончание текущего президентского срока или затянутся до начала нового?

Но первый вариант всё же вероятнее, не так ли?

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