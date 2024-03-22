Мнение: Почему сосульки выгодны чиновникам, или ещё один источник рабочих рук

Математик gaz-v-pol раскрыл секрет сосулек. Оказывается, с сосульками можно разобраться техническим путём, и даже довольно дёшево, но это никому не нужно, так как тогда пострадают отвечающие за крыши чиновники.

Заранее предупреждаю: за оскорбительные возгласы в адрес русских чиновников буду банить. Чиновники — наши друзья, они выполняют важную и плохо оплачиваемую работу. На этих скромных тружениках держится всё наше огромное государство. Да, среди чиновников встречаются носители разнообразных пороков (как и среди врачей, и среди блогеров, и среди фрезеровщиков). Да, сама система несовершенна, из-за чего случайных граждан регулярно зажёвывает в жернова бюрократической машины. Однако это не значит, что мы можем вести себя как президент Аргентины, в грубой форме требуя всех люстрировать и разогнать, чтобы потом, на пожарище, отстраивать с нуля дивный новый мир.

Итак, публикую письмо.

В моём районе Москвы около 200 домов. Раньше зимой в каждом доме дворники ходили по крыше, счищали снег, сбивали сосульки. Я живу на последнем этаже. Дворники — из стран Средней Азии, плохо говорящие по-русски и не понимающие инженерное дело от слова “совсем”. Они ломом били по льду на крыше, пробивали жесть, и вода затекала на чердак, а потом и ко мне в квартиру (и другим жителям последнего этажа).

Я пытался договориться с ГБУ по-человечески, но ничего не вышло, со мной даже разговаривать не стали. Тогда я обратился в суд и выиграл, мне компенсировали часть ремонта в квартире. К слову, выяснилась любопытная подробность. Обычно, когда выигрываешь суд — деньги списываются со счёта ответчика. Но в данном случае — ответчик ГБУ, поэтому у него убытка нет, мне заплатил город Москва.

После это со мной стали разговаривать. Я спросил, зачем нужны все эти дворники. Мы же в 21 веке живём, есть технология — можно проволоку положить, нагревающуюся до +1°, когда датчики температуры и влажности показывают, что надо. Расход электричества на всю крышу — посильный, даже если это я один буду платить, что уж говорить про весь дом.

В итоге с большим противодействием, но удалось добиться, чтобы это включили в план капремонта крыши дома, и уже несколько лет дворники ходят по всем крышам района, кроме одного моего дома. Оказалось (я не знал), что даже не на всю крышу достаточно, а только на край класть проволочки (крыша наклонная). Всё, снег и сосульки на крыше отсутствуют.

Я спросил тогда начальника ГБУ — почему Вы не сделаете это на весь район? Вам же легче будет, если снега и сосулек не будет?

Начальник мне ничего не ответил, а главный инженер потом в сторонку отвёл и объяснил: неформальный “вес” чиновника зависит от того, сколько людей у него в подчинении. Вам, Сергей, пошли навстречу, поскольку за проигранный жильцу суд — сверху позвонили. Но если на все дома так сделать, то дворников нужно будет меньше. Неформальный вес директора уменьшится. А если положить проволоку и на тротуары, и на пешеходные дорожки (есть технология и под асфальт, и под плитку класть) — дворников нужно будет ещё меньше. Ну и зачем директору это надо? Более того, вес его начальника — тоже уменьшится (перед ещё более вышестоящим начальником).

Понятно, что такая укладка проволоки — это разовый расход. Но потом экономия на зарплате дворников — много лет. Думаю, что и на смене асфальта экономия (предполагаю, он меньше портится при кабеле).

Кабели есть импортные, но есть уже и импортозамещённые. Вот два примера фирм, у которых есть уже российское производство и монтажа таких кабелей обогрева (ссылка 1, ссылка 2).

Я как-то заказывал у них расчёт для обогрева волейбольной площадки 18×9 метров для зимних игр. Насчитали 428 тысяч рублей за 162 м².

Соответственно — возникает идея как-то изменить у чиновников “вес”. Подсчитывать его не только по числу людей. Чтобы чиновник-начальник, уволивший половину узбеков-дворников и заменивший их на проволочный обогрев, оставался при том же “весе” у своего начальства, не терял. Если это реально (я не знаю, я мало с чиновниками неформально общался) — возможно, ещё в 100 разных сценариях, о которых я и понятия не имею, выяснится: можно вместо части гастарбайтеров использовать техническое решение.

Я поговорил с одним чиновником на дне рождения общего друга. Спросил, что же это за “вес” чиновника, как он влияет на зарплату?

Например, так: если в районе А директор управляет 100 дворниками, а в районе Б — пятью дворниками и тремя километрами проволоки обогрева, то при принятии решения, кого назначить наверх на освободившуюся должность — у А приоритет. Таких А много, больше, чем мест наверху, поэтому выбирать будут только из разных А.

Если Б смог добиться экономии в разрезе нескольких лет (стартовые вложения в проволоку отбились и пошла чистая экономия, бюджет на крыши дома у Б стал ниже, чем у А) — это не плюс, как ошибочно думал я. Это минус. С точки зрения карьеры чиновника один из параметров — какого масштаба деньгами управлял? Снизить эту сумму — самому себе сделать медвежью услугу с точки зрения вероятности пойти выше (где, в частности, и зарплаты выше, и незарплатные плюсы). Задача у чиновника обратная — обосновать вышестоящему начальству необходимость увеличения и бюджета, и числа ставок. Вот если ты такую, Серёж, проволоку придумаешь, вот это будет да, интересный всем ГБУ стартап…