 

Россиян обязали не реже раза в месяц заказывать службы за здравие начальства

22.03.2024, 15:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс, согласно которым с 1 мая 2024 года работники обязаны регулярно оформлять заказы на проведение церковных обрядов за здравие своих руководителей.

По замыслу парламентариев, мера не только позволит создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах, но и будет способствовать увеличению продолжительности жизни руководящих работников.

– Любая власть, как известно, от Бога. Поэтому вполне логично, что подчинённые обязаны почитать своих начальников и желать им здравия. Теперь это уважение будет проявляться в форме действий, причём регулярных, – рассказал автор инициативы, депутат Николай Харитонов.

Согласно действующим нормам, заказать службу за здравие можно в любой православной церкви, костёле, мечети, синагоге, дацане или ином храме традиционных конфессий России. Работники обязаны проводить подобные обряды не реже раза в месяц и в течение двух лет хранить подтверждающие документы.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности – не выполнившие новые требования Трудового кодекса работники могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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