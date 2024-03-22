Рупор кремлевской пропаганды: Мы находимся в состоянии войны

Мы находимся в состоянии войны.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной» (с) Песков

В общем то, озвучил самоочевидную вещь. Юридически это СВО, так как войну никто никому не объявлял официально, но по факту это именно война и Россия с 2022 года находится в состоянии войны, даже если кто-то это не понимает.

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