 

Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16% годовых

22.03.2024, 15:00, Разное
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Банк РФ второй раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор отмечает, что инфляционное давление, хоть и ослабевает, остается на высоком уровне. Прогноз по инфляции на 2024 год также остается неизменным, составляя 4-4,5%.

В феврале Банк РФ впервые опубликовал детали обсуждения решения по ключевой ставке. В них было сказано, что снижение ключевой ставки станет возможным при устойчивом снижении инфляции и аналогичном снижении реальных процентных ставок. Большинство членов совета высказали мнение, что такие условия наступят во второй половине 2024 года.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин высказывал планы снижения ставки в 2024 году, а председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала о готовности снижать ключевую ставку по мере приближения уровня инфляции к 4%. Минфин в декабре прогнозировал, что инфляция к концу 2024 года составит 4,5%, в то время как по итогам прошлого года она достигла 7,59%.


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