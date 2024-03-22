Мнение: Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

1. Американцы устали от России. Независимые СМИ старались, тут их упрекнуть нельзя, однако невозможно убедить среднего американца, что главная его проблема — региональный конфликт на другом конце глобуса, который вот уже больше года не поставляет журналистам горячих новостей. Теперь всё большее число граждан США видят главным врагом не Россию, а свою собственную страну (ссылка):



За год изменилась и стала более объемной картина, которую дают ответы американцев на вопрос «Какую страну в мире вы считаете сегодня величайшим врагом США?».

Год назад все было просто: Китай (50%), Россия (32%), Северная Корея (7%).

Теперь все сложнее.

– На первом месте по-прежнему Китай, но теперь его называют 41% американцев (было 50%).

– На втором месте по-прежнему Россия, но тоже со снижением – теперь 26% вместо 32%.

– На третьем месте теперь Иран (9% вместо 2% годом ранее).

– На четвертом месте – сами США (так говорят теперь 5%, годом ранее 1%).

– КНДР теперь 4% вместо 7%.

– И в списке появились новые фигуранты: Израиль (2%) и Украина (2%) – год назад они в списке главных врагом США не значились.

Опрос Gallup.

2. Итальянцы подготовили официальный пасквиль с нападками на прошедшие в России выборы и раздали его для подписи странам-участникам G7. Энтони Блинкен заблокировал текст пасквиля от имени США (ссылка).



Итальянские СМИ пишут, что американцы не хотят давать нам повод снова вмешаться в выборы президента США. Может, и так, хотя мы всё равно вмешаемся, будем помогать Джо Байдену делать Америку жалкой. Ясно одно — Блинкен наложил блокировку не из любви к России. Будучи правнуком еврейского писателя Меера Блинкина, уехавшего из Киева в 1904, нынешний госсекретарь США русских терпеть не может.



У нас среди европейских политиков друзей немного. В 2022 многие в России радовались, когда Джорджа Мелони и её альянс «правых» выиграли выборы в Италии — в СМИ их называли даже «друзьями Путина». Я тогда написал в блоге, что с такими друзьями и врагов не надо, что эти наследники Муссолини на 90% сохранят твёрдый антироссийский курс прежних властей. Как видите, так оно и получилось.

3. Американцам, впрочем, сейчас особо не до нас. Во-первых, Израиль так сильно вредит геополитическим интересам США, что всё остальное отступает перед этой проблемой на задний план. Во-вторых, если раньше внутренние проблемы в США заваливали долларами, то теперь денег стало меньше, и «плавильный котёл» опасно забурлил, крышку вот-вот сорвёт. Настроения в Америке прямо-таки революционные: «богатые нас грабят, хватит это терпеть».

Аналитик Скотт Расмуссен изучил по заказу властей США противоречия между богатым 1% и остальными американцами. Цитирую (ссылка):

…Выяснилось, что взгляды и установки людей из этих двух миров не просто отличаются, а отличаются почти диаметрально.

Среди американцев в целом только 20% сообщили, что их финансовая ситуация улучшается. 40% заявили, что с деньгами у них в последнее время все хуже. А вот среди элит рост доходов отметили 74%. Еще лучше идут дела у выпускников 12 самых влиятельных американских университетов «Лиги плюща»: об улучшении личного финансового положения сказали 88% из них.

…работу Джо Байдена на посту президента поддерживают 44% американцев и 84% элиты. Представители верхушки как минимум вдвое больше доверяют адвокатам, журналистам, профсоюзным лидерам и политикам, чем рядовые граждане…

Ну и так далее, в том же духе. Победивший марксизм поджигает США сразу с нескольких сторон. Во-первых, он уничтожает средний класс, делая миллиардеров богаче, а всех остальных — беднее. Во-вторых, он разжигает социальную рознь, стравливая белых с чёрными, здоровых с радужными, бедных с богатыми и так далее. В-третьих, он пропагандирует революционные идеи.

В старых добрых США, которых уже нет с нами, бедный американец говорил себе: «да, у меня сейчас мало денег, но я буду усердно работать и всего добьюсь: женюсь на хорошей девушке, заведу троих детей, куплю дом и автомобиль». Сейчас бедный американец (каковых большинство) говорит себе уже иное: «у меня никогда не будет ни жилья, ни семьи, мне нечего терять, кроме моих цепей. Как было бы здорово собрать силы и расквитаться с этими уродами наверху!». Вариант «усердно работать», кстати, у бедного американца по-прежнему есть — хоть золотой век США и прошёл. Но у американцев уже другая психология. Они уже привыкли винить в своих проблемах не свою лень и глупость, а неких «угнетателей», которые виновны во всём — вплоть до хронического беспорядка в комнате борца с режимом.

Взрывоопасная, но поучительная для России ситуация. У нас тоже есть миллиардеры, и они тоже заигрывают с выгодными для них марксизмом и сталинизмом. Возможно, печальный пример США пресечёт эту практику, подобно тому как трагический пример наших непутёвых соседей надолго отвратил русское общество от идеи оранжевых революций.