Мнение: О терзаниях обманутого мужа… Бороться за «своё» до самого конца?

Ушла жена к другому. Подло, предательски, внезапно. Детей с собой увела обманом. Квартиру отжала — грубо, нагло, нахрапом. Бугай там теперь новый живёт, амбал и уголовник. Она детей к нему и против меня настраивает. Дочь уже поёт, мол, знаться с тобой не хочу. Сынок ещё держится, но гнут его то поркой, то лаской.

Стерва она! Ненавижу. Жизнь положу, но ей не спущу. По судам затаскаю. Алиментов ни гроша не дам, ещё сам стребую. Она мне за эту квартиру убитую пять цен выплатит. И покоя не дам, где смогу, житьё подпорчу. Свет обрежу, в воду наплюю, замок залью клеем, шашку дымную в окно брошу: пусть помучается! Они ещё попомнят, как хорошо при мне было. Они ещё на коленях приползут обратно, а я подумаю, кого прощать, а кого и нах…

Знакомо? Узнаваемо? Жизненно? Да десятки подобных историй вам расскажут в судах, в опеках, у приставов. До крайностей дело доходит редко, но тысячи безнадежных исполнительных листов — тоже вполне показательную картину рисуют.

А вот такой обманутый муж вызывает у вас жалость? Сострадание? Желание помочь в его праведной борьбе?

Надеюсь, что нет.

Так почему же такое понимание, такое одобрение вызывают действия нынешней украинской власти и полувласти против тех, кто захотели дальше «без неё»? Против стихийно восставшего Донбасса, против отделившегося Крыма?

Эта заметка была написана 10 лет назад, когда всё ещё только начиналось. Когда «возвращение в родную гавань» обошлось без крови, да и на Донбассе она ещё практически не пролилась. Но звоночки уже звенели, предчувствия нехорошие витали…

Хотя, наверное, 10 лет назад никто и предположить не мог весь нынешний кошмар со многими тысячами убитых и раненых, потерявших кров и отправившихся на чужбину. В ипостаси «обманутого мужа» #Украина дошла до крайней степени озлобленности в попытках «вернуть своё». Потеряв пятую часть территории, четверть населения, треть экономики. Не щадя в борьбе за «кровный клаптик земли» ни чужих, ни своих, ни себя самоё.

Печальная картина, грустный #диагноз.

Если бы это были отношения людей, такой «озверевший #мужчина» вызвал бы у вас понимание и сочувствие?

А даже если бы до подобного озверения дошла #женщина, у которой «бывший» оттяпал имущество и детей?

А целая страна, впавшая в самоубийственный раж войны?

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