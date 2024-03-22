 

Боррель: низкие результаты кандидата от ЛДПР говорят о «генетической неспособности» россиян перейти к либеральной демократии

22.03.2024, 13:33, Разное
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Жители России на генетическом уровне отторгают ценности либеральной демократии, признанные как безальтернативный стандарт во всём мире, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По мнению политика, об этом свидетельствуют низкие результаты кандидата от Либерально-Демократической партии РФ Леонида Слуцкого на президентских выборах.

Выступая на ежегодной конференции «Свобода и ответственность», Боррель указал, что у россиян был шанс «встать на путь исправления», но они им не воспользовались.

«87% у Путина – это катастрофа, это индикатор того, с какими людьми мы имеем дело. Я не соглашусь с эстонским коллегой, который назвал их сбродом, это звучит по меньшей мере не так, как должен высказываться дипломат, но я понимаю, почему он сказал именно так, – заявил Боррель. – У русских был вполне отчётливый выбор – тираническая диктатура в лице Путина, коммунизм в лице Харитонова и либеральная демократия, которую представлял господин Слуцкий. Они пошли и выбрали себе диктатуру. Это катастрофа».

Дипломат добавил, что считает проблему более глубокой, чем может показаться на первый взгляд – речь идёт о «некотором дефективном гене, гене рабства, который заставляет раз за разом строить фашизм». В сложившихся условиях, резюмировал он, «нельзя говорить о быстром перевоспитании».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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