 

46-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы

22.03.2024, 12:25, Разное
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Анфиса Чехова провела на телеэкранах более 25 лет. Телеведущая сделала себя не только в плане карьеры, но и в вопросах внешности и психологической зрелости.

Знаменитость умеет быть счастливой независимо от места, где находится и людей, которые окружают. Чехова смогла сильно похудеть, стать более терпимой в целом. Она уверена, что ее сердце покорит только идеальный мужчина.

Чехова заявила, что ей хочется встретить такого мужчину, с которым не захочется расставаться. Кроме того, телеведущая мечтает родить дочку, но =при этом не стала бы пользоваться услугами суррогатного материнства.

Дело в том, что знаменитость не настолько сильно фанатично хочет еще одного ребенка, чтобы прибегать к каким-либо ненатуральным методам. “Я надеюсь, пока у меня есть время, чтобы самостоятельно зачать и выносить. А если, например, я не смогу, значит, не будет ребенка. Я не очень понимаю: моего ребеночка в животе носит другая женщина!”, — цитирует ее пресса.

При этом Чехова подчеркнула, что если у женщины бесплодие и у нее нет другого выбора, а ей хочется родить, то альтернатива хороша. Лично ведущей в ее ситуации это не кажется необходимым.


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