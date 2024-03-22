 

«Русские больше не поставляют нам хреновину» – главный инженер назвал основную причину неполадок «Боингов»

22.03.2024, 9:33, Разное
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Главный инженер американской корпорации Boeing Майкл Фокс на слушаниях в Конгрессе призвал руководство США немедленно восстановить торгово-экономические связи с Россией.

В противном случае один из крупнейших в мире производителей авиационной и космической техники уже в середине 2024 года будет вынужден приостановить выпуск новых самолётов.

– Уже много лет русские поставляли нам «хреновину», ключевой компонент при производстве современных лайнеров. Какое-то время мы протянули на старых запасах, однако они подошли к концу. Аналога этой детали нет и не будет, поэтому без возобновления поставок нас ждёт крах, – сказал Фокс.

По прогнозам экспертов, начиная с мая 2024 года без российских комплектующих количество происшествий с лайнерами Boeing начнёт расти в геометрической прогрессии и достигнет пиковых показателей к началу 2025 года, когда ежедневно из строя будут выходить до 100 самолётов. В сложившихся обстоятельствах представитель американского Минтранса Джейк Конолли заявил, что в ближайшее время направит коллегам из Минфина и Белого дома письмо с просьбой вывести «хреновину» из-под санкций и напрямую закупать её в России, либо закупать деталь через третьи страны, не нарушая санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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