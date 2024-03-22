Почему наевшись, мы продолжаем искать вкусную еду?

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило, что определенный кластер клеток в периакведуктальной серой (PAG) мозга мышей играет ключевую роль в стимуляции поиска пищи.

Эта область мозга, эволюционно древняя и сохраняющая сходные функции у мышей и людей, обычно ассоциируется с паническими реакциями.

Исследователи использовали генетически модифицированный вирус, который позволял клеткам мозга мышей производить светочувствительный белок. С помощью оптогенетики, метода активации клеток светом, ученые смогли выборочно стимулировать определенные клетки в PAG. Результаты оказались поразительными: насытившиеся мыши искали пищу, даже готовые принять легкий удар электрическим током ради вкусного грецкого ореха.

Однако интересно то, что эта активация клеток не связана с ощущением голода. Мыши предпочитали высококалорийную пищу и проявляли желание исследовать не только обычные продукты, но и непродовольственные предметы в своих вольерах.

– Хотя наши результаты были неожиданностью, имеет смысл, что поиск пищи уходит корнями в такую древнюю часть мозга, поскольку добывание пищи – это то, что нужно делать всем животным, – пояснил автор исследования, адъюнкт-профессор психологии Авишек Адхикари из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Другие эксперименты показали, что уменьшение активности этих клеток приводило к потере интереса к поиску пищи даже при чувстве голода. Эти открытия указывают на то, что поведение, связанное с поиском пищи, может быть более зависимо от желания, чем от физиологической потребности.

Хотя исследование пока проводилось на мышах, ученые предполагают, что аналогичные клетки существуют и в человеческом мозге. Это открывает новые перспективы для понимания человеческого пищевого поведения и возможностей лечения расстройств, связанных с ним.

Так что, следующий раз, когда вы почувствуете стремление к чему-то вкусному после обильного ужина, помните: источником этой тяги может быть не ваш желудок, а ваш мозг, который активирует специфическую цепь клеток для поиска удовольствия от еды.