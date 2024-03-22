 

Мнение: О сложных решениях… Почему ракеты прилетают по жилым домам?

22.03.2024, 6:00, Разное
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Дети требуют на сложные вопросы простых ответов. Их мозг ещё не в состоянии обрабатывать длинные логические цепочки и сложные причинно-следственные связи. Поэтому — «ветер дует, потому что деревья качаются».

Украинцы — они, как дети. Почему ракета или дрон попали в жилой дом? Потому что Россия их запустила. А если это ракета украинской ПВО? Всё равно потому, что Россия запускает ракеты/дроны. И бесполезно рассуждать, что ПВО, по идее, должна сбивать цели на подлёте к городу, а не над городом — дети не поймут, а украинцы тем более.

Однако вот вам эпичное видео.

С украинского ресурса.

https://t.me/uniannet/128862

По сообщению командования ВСУ, мобильная огневая группа «уничтожила» ракету из пулемета Browning M2. Перемога? Ну, да, если не считать того, что наутро представители обладминистрации опять рассказывали о повреждённых жилых домах.

В принципе, ролик показывает, насколько истощена украинская ПВО, раз приходится сбивать воздушные объекты из пулемётов уже практически над целями: низкая высота, на которой было сбито нечто, говорит сама за себя. И это каждый раз — сложное решение: позволить ракете или дрону лететь к намеченной цели, либо сбивать, рискуя, что боевая часть упадёт, куда Бог пошлёт. Может, и на жилой дом.

Но в простую украинскую логику «сложности» не укладываются. Вот и…

Опять же, из категории «сложных решений». Бумеранг вернулся. Как сообщила представитель Пентагона, #Украина вынуждена принимать сложные решения об отводе войск из определённых районов для укрепления оборонительных линий.

А не проще ли было бы всё-таки остановить конфликт прямо сейчас, пока ещё не пришёл черёд «самых сложных» решений, и просто сесть за стол переговоров?

Или такая простота украинцев не устраивает?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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