Мнение: Страна утраченной эмпатии

Прикинул, что все-таки меня больше всего раздражает в реакциях окружающих, в том числе в соцсетях. Оказалось, что отсутствие малейшего сочувствия в отношении украинцев. Есть что угодно – «Путин нерешительно воюет», «ах, гибнут наши пацаны», «где же, где обещанное чудо-оружие», даже какое-нибудь дебильное «почему нет глубоких танковых прорывов» – но простого сочувствия нет от слова «совсем». Полный «ноль».

Скажем, вчера Гладков, губернатор Белгородской области, отвечал на вопрос, будут ли в Белгороде включать по ночам сирены ракетной опасности: «Если мы будем ночью включать сирену, а сотни тысяч людей спят, и мы будем их поднимать, люди могут не справиться с этой стрессовой ситуацией». И далее: «…совсем закошмарить жителей? Мы не можем и не будем. Давайте искать компромиссы. Дети и так в напряжении».

Вячеслав Владимирович Гладков, как всегда, отечески заботлив. Собственно, к нему и претензий никаких нет; ведет себя как нормальный глава региона, переживающий за «своих» жителей. Вон, за детей переживает. «Люди спят, а мы будем их поднимать…» Чудо! Говорю безо всякой иронии. Настоящая человечность.

Но, с другой стороны: а ничего, что жители Харькова живут под сирены уже два года как? Как у них со стрессом? Со сном? Или у них дети не в напряжении? Или на их детей – плевать? И ведь не только Харькова – почти всех крупных украинских городов. СЛОВО хотя бы было сочувствия? Понимания? Я уж молчу – вины… Нет, нихрена. Только окончательно свихнувшийся Соловьев уже призывает «стереть Харьков и Львов с лица земли» – в прямом эфире на всю страну.

Думал об этом – а потом чуть по лбу себя не хлопнул: но это ж как раз и есть – отсутствие эмпатии. Элементарной, простейшей эмпатии к себе подобным. Ты же сам книжку про это написал! Причем – как я опять же в книжке и писал – сейчас аккурат опять наступило то же время, когда выражать эмпатию – как в 20е-30е-40е-50е годы прошлого века – элементарно ОПАСНО. Буквально – эмпатия наказуема. Проявляющие эмпатию неиллюзорно рискуют сами попасть в категорию «враг народа».

Выходит, я дурак какой-то. Сам написал «Страну утраченной эмпатии», сам же расстраиваюсь, что никакой эмпатии никто не проявляет. Выходит, где-то в глубине души я сам не верил собственным выкладкам? Писал – и сам себе где-то на глубине не верил, надеялся, что «ну не могут же они…» МОГУТ! Ну нету ее – что ж теперь, застрелиться, что ли?

Есть только в извращенном варианте (о чем тоже есть в моей книге). Как сегодня «военкор» «Паркер» (который даже никакой не военкор, поскольку ведет свой канал из Канады) – что ни день постит натыренные с украинских пабликов видеоролики с украинскими инвалидами… У украинцев сейчас очень своеобразные «жизнеутверждающие» ролики – про своих солдат, которым оторвало конечности, но «на позитиве». Люди без обеих ног, без обеих рук, без ВСЕГО, которых врачи пытаются все равно «реабилитировать» – и там показывают, как идет на специальных железных ногах молодой парень – и улыбается; идет другой без ноги и без руки, вместо них тоже железные манипуляторы – и улыбается. Или целые команды таких вот инвалидов, без рук, без ног, с деформированными головами, в светлом спортзале играют в футбол – и все улыбаются. Вот эти их улыбки – самое, по-моему, жуткое, что я видел за два года. И ублюдок Паркер каждый свой перепост таких видео сопровождает комментарием «Радостно!» И у него 200 тысяч подписчиков.

Когда человек выработал в себе «чудесное» умение – перерабатывать чужие страдания в собственную радость, это называется «садизм». Садизм – тоже своего рода эмпатия. Похоже, только такая «эмпатия» нам сейчас и доступна. Скажу больше: только такая эмпатия сейчас безопасна.

Я тут сравнивал состояния умов в годы моей юности – 80е, период афганской войны, и сейчас, период «украинской войны». Все ж казалось, что моральная атмосфера 80х была куда здоровее: да, война тоже шла, все также переживали «за наших пацанов» – но не было этих «ура-патриотических» настроений. Все понимали, что война – дерьмо, низачем это не нужно, а если б кому-то пришло в голову всерьез следить за тем, «как там наши в Кандагаре», «удалось ли захватить какое-нибудь высокогорное село», «скоро ли пойдем на Хайдарабад» – на такого человека посмотрели бы с брезгливостью – или как на гебешного провокатора, или как на совершенно забубенного дурака. А поскольку в позднем СССР Гебе тоже не особо боялись -= презрение было бы просто убийственным.

Разительный контраст с сегодняшним осатанением! Но, еще подумал я – а было все ж и нечто общее у настроений «тогда» и «сейчас». В обоих случаях публике было абсолютно накласть на местных жителей (в Афгане, как пишут в Вики, погибло самих афганцев по ходу советского вторжения от 1 до 2 млн. человек). Никогда я и в советское время даже от самых завзятых «пацифистов» не слышал ни слова сочувствия в адрес афганцев. Про «наших мальчиков» – сколько хочешь, про афганцев – ничего. И не то чтобы табу, а просто, видимо – и в голову не приходило. Ни стыда, ни вины. Собственно, и сейчас так.

«Страна утраченной эмпатии». Я не хотел так называть книгу. У меня так называлась одна из частей. Издательству очень понравилось, и они настояли, чтобы сменить. Гребаное название…

Печально это всё.