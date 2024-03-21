 

Мнение: О последнем польском предупреждении Украине… И дальше — куда?

21.03.2024, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну раз уж поляки сегодня весь день на арене…

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский неожиданно ударился в историю и языкознание. Учитывая, что дипломаты ничего не говорят «просто так», есть смысл прислушаться к его словам. Особенно — Киеву.

А то всё — незалежность, незалежность

Ага, Щаз-з-з!

«В польском языке есть термин Tajemenica Polizynela (Секрет Полишинеля), который описывает “тайну”, которую все знают, — поделился Радослав Сикорский своими глубокими познаниями. — #Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет… Поэтому мы должны быть последними, кто это — отправит свои войска на Украину — сделает».

Намёк ведь вполне прозрачен?

Польша придёт «на помощь» Украине лишь для того, чтобы вернуть своё. Восточные кресы, например.

Что ж, Львову и Волыни «пора домой»?

А конфликт России с #НАТО будет за Киев, матььгородов русских?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Врач Кашух предупредила об опасности передозировки парацетамолом

21.03 / Попробуйте метод «сэндвича» или добавьте ремень: как сделать, чтобы обычный гардероб выглядел намного дороже

21.03 / Эмодзи клоуна признали экстремистской символикой

21.03 / Эмодзи клоуна признали экстремистской символикой

21.03 / В МВД назвали преждевременным введение уголовной ответственности для блогеров

21.03 / Скандалы: Сочи: сезон ротавируса открыт

21.03 / Депутат Горелкин: онлайн-сервисы РФ нужна проверка ИИ-контента как у YouTube

21.03 / Rockstar выступит партнером Remedy в разработке ремейков Max Payne

21.03 / НАТО пригласит в свой состав республику Татарстан

21.03 / Мнение: О разгроме Украины: польский генерал назвал реальные потери… Шок?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика