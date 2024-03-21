Мнение: О последнем польском предупреждении Украине… И дальше — куда?

Ну раз уж поляки сегодня весь день на арене…

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский неожиданно ударился в историю и языкознание. Учитывая, что дипломаты ничего не говорят «просто так», есть смысл прислушаться к его словам. Особенно — Киеву.

А то всё — незалежность, незалежность…

Ага, Щаз-з-з!

«В польском языке есть термин Tajemenica Polizynela (Секрет Полишинеля), который описывает “тайну”, которую все знают, — поделился Радослав Сикорский своими глубокими познаниями. — #Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет… Поэтому мы должны быть последними, кто это — отправит свои войска на Украину — сделает».

Намёк ведь вполне прозрачен?

Польша придёт «на помощь» Украине лишь для того, чтобы вернуть своё. Восточные кресы, например.

Что ж, Львову и Волыни «пора домой»?

А конфликт России с #НАТО будет за Киев, матььгородов русских?

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