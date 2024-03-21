Мнение: О последнем польском предупреждении Украине… И дальше — куда?
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Ну раз уж поляки сегодня весь день на арене…
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский неожиданно ударился в историю и языкознание. Учитывая, что дипломаты ничего не говорят «просто так», есть смысл прислушаться к его словам. Особенно — Киеву.
А то всё — незалежность, незалежность…
Ага, Щаз-з-з!
«В польском языке есть термин Tajemenica Polizynela (Секрет Полишинеля), который описывает “тайну”, которую все знают, — поделился Радослав Сикорский своими глубокими познаниями. — #Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет… Поэтому мы должны быть последними, кто это — отправит свои войска на Украину — сделает».
Намёк ведь вполне прозрачен?
Польша придёт «на помощь» Украине лишь для того, чтобы вернуть своё. Восточные кресы, например.
Что ж, Львову и Волыни «пора домой»?
А конфликт России с #НАТО будет за Киев, матььгородов русских?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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