Попробуйте метод «сэндвича» или добавьте ремень: как сделать, чтобы обычный гардероб выглядел намного дороже

Покупка дизайнерской одежды не единственный способ выглядеть роскошно. Дорогие вещи нельзя приравнивать к хорошему стилю. Существует много приемов и хитростей, которые выведут даже самую простую одежду на более высокий уровень. Мы расскажем, как сделать, чтобы обычный гардероб выглядел дороже.

Используйте базовые вещи

Основу вашего гардероба должны составлять базовые вещи. Всегда имейте под рукой простую белую футболку и джинсы. Они выручат вас в те дни, когда вы не знаете, что надеть.

Эта базовая одежда станет основой, которая соберет воедино все остальные элементы. Например, обычная белая футболка будет смотреться шикарно, если она выглядывает из-под трикотажной вещи с круглым вырезом.

Попробуйте метод “сэндвича”

Метод “сэндвича” позволяет создать роскошный образ с помощью удачного подбора оттенков одежды. Он заключается в том, что один из цветов верхней части образа должен совпадать с тоном любого предмета из низа. При этом между ними должен быть “зажат” еще один оттенок.

Например, вы можете скомбинировать красные балетки со свитером такого цвета, а затем добавить между ними черные брюки. При этом очень важно подбирать такие тона аксессуаров, чтобы они соответствовали другим деталям образа.

Метод “сэндвича” работает с любыми тонами одежды. Вы также можете поэкспериментировать с многослойностью и текстурами тканей.

Включите в образ нейтральные тона

Многие люди ценят яркие цвета и принты. Но если вы хотите получить дорогой стиль, то максимально используйте нейтральные тона. Задумайтесь о белых, темно-синих, коричневых или верблюжьих оттенках. Они помогут вам создать шикарный образ, соответствующий модной эстетике “тихой роскоши”.

Добавьте броское украшение

Не стоит перегружать свой образ ювелирными изделиями. Но если вы хотите сделать простой наряд более шикарным, то добавьте одно броское украшение. Это может быть пара крупных серег, многослойные ожерелья, а также эффектные кольца или браслеты. Привлекательное изделие внесет в ваш стиль завершающий штрих.

Вы можете использовать сочетание разных металлов, которое стало модным ювелирным трендом. Но если вы сомневаетесь, то носите одно эффектное украшение из золота или серебра.

Следите за своей одеждой

Дорогой образ немыслим без ухоженности и опрятности. Поэтому тщательно следите за своими вещами. Не допускайте, чтобы они были мятыми, вовремя отпаривайте или проглаживайте их. Если вы носите трикотаж, то обработайте его роликом для удаления катышков.

Поддерживайте одежду в хорошем состоянии. Это не только продлевает ее срок службы, но и позволяет вам выглядеть элегантно.

Добавьте ремень

Любой наряд будет выглядеть дороже, если вы добавите к нему ремень с золотистой или серебристой фурнитурой. Для монохромного ансамбля используйте пояс с принтом. Это безопасный аксессуар, который всегда выигрышно смотрится.

Сэкономьте при покупке дизайнерских вещей

Если вам очень хочется включить в свой образ дизайнерскую вещь, то попробуйте на ней сэкономить. Задумайтесь о приобретении подержанной одежды известных брендов.

Изучайте предложения на ресейл-платформах, где можно выгодно приобрести брендовые вещи. Это позволит вам включать в свой образ эксклюзивную одежду, заплатив за нее относительно невысокую цену.