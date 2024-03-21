Эмодзи клоуна признали экстремистской символикой

Решение Верховного суда РФ по делу АКПИ23-990с «О признании международного

общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его

деятельности на территории РФ» в части описания экстремистской символики в виде

радуги было актуализировано путём добавления в перечень запрещенной символики организации

– символа эмодзи клоуна (классическое изображение циркового клоуна: белое лицо,

макияж лица – красный нос, увеличенный рот, глаза, два пучка волос).

Решение подлежит немедленному исполнению – владельцам сайтов,

социальных сетей, мессенджеров, разработчикам операционных систем надлежит немедленно принять меры по

удалению этого эмодзи со своих платформ. Исключение сделано только для его использования в архивных и исторических материалах с целью образовательной и

научной деятельности.

Эксперты Минюста негласно отмечают, что граждане теперь тоже могут понести ответственность за использование этого эмодзи, особенно при выражении эмоций относительно к

деятельности чиновников и государственных служащих, но не ограничиваясь таким сценарием. Даже использование реакции с клоуном в личной переписке может быть квалифицировано как публичная демонстрация экстремистской символики, учитывая, что это увидят как минимум три человека – сам правонарушитель, его собеседник и сотрудник органов во время ознакомления с перепиской.

«Это относится в том числе к реакциям, поставленным до внесения эмодзи в реестр экстремистской символики, поскольку здесь речь идёт о длящемся правонарушении, – поясняет один из юристов ведомства. – Следствие и суд будут исходить из того, что обвиняемый мог в любой момент прекратить акт нарушения закона, отменив реакцию, но не сделал этого, тем самым усугубив тяжесть своего преступления».

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