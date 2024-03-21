В МВД назвали преждевременным введение уголовной ответственности для блогеров

Министерство внутренних дел РФ считает, что установление административной и уголовной ответственности за нарушения со стороны блогеров в настоящее время неуместно. Об этом пишет представитель МВД России, Андрей Исмакаев.

“На сегодняшний момент, на данной встрече говорить об установлении и внесении изменений в административный и уголовные кодексы преждевременно”, — отметил он.

21 марта депутат Государственной думы Яна Лантратова сообщила, что в рабочую группу Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение о необходимости уведомления государства об открытии информационного бизнеса. По ее словам, это касается в том числе и блогов. Она также подчеркнула, что в настоящее время образовательные услуги и информационно-консультативная деятельность в блогосфере не разделены.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что российская блогосфера максимально демократизирована, а государству необходимо поддерживать ее развитие.