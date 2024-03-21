Депутат Горелкин: онлайн-сервисы РФ нужна проверка ИИ-контента как у YouTube

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказал мнение о необходимости внедрения в российские онлайн-сервисы механизма пользовательской маркировки ИИ-контента, подобного тому, который используется на YouTube.

Горелкин отметил, что при загрузке видео пользователь должен указывать, использовались ли при его создании генеративные технологии. Это, по мнению депутата, будет справедливо и честно перед аудиторией.

Он также высказал идею о возможности дополнительной проверки материалов на основе единой платформы для выявления недостоверного контента, о которой ранее сообщалось как о новой разработке Минцифры. Горелкин подчеркнул важность подключения всех российских онлайн-сервисов к ней

По мнению депутата, такие системы необходимы для предотвращения возможного злоупотребления злоумышленниками фейковыми изображениями и видео с целью манипулирования общественным мнением. Он отметил, что хотя на текущий момент подобные провокации не были зафиксированы, развитие и доступность ИИ-инструментов могут привести к их злонамеренному использованию уже на следующих выборах.