 

Rockstar выступит партнером Remedy в разработке ремейков Max Payne

21.03.2024, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за последний квартал 2023 года, а также подтвердила информацию о сотрудничестве с Rockstar над ремейками Max Payne 1 и Max Payne 2.

В соответствии с соглашением, Rockstar, известный разработчик серий GTA и Red Dead Redemption, будет финансовым партнером Remedy, полностью финансируя создание ремейков.

Бюджет проектов будет сопоставим с затратами на разработку Alan Wake 2, хотя точные цифры о расходах на последнюю игру не раскрываются. Аналитики предполагают, что стоимость Alan Wake 2 составила около $75 млн.

Дата релиза ремейков пока неизвестна, но сообщается, что активная фаза разработки стартует в первой половине 2024 года. Также известно, что обновленные версии Max Payne 1 и Max Payne 2 выйдут на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Скандалы: Сочи: сезон ротавируса открыт

21.03 / Депутат Горелкин: онлайн-сервисы РФ нужна проверка ИИ-контента как у YouTube

21.03 / НАТО пригласит в свой состав республику Татарстан

21.03 / Мнение: О разгроме Украины: польский генерал назвал реальные потери… Шок?

21.03 / Эндокринолог: ежедневное тщательное мытье вредит здоровью

21.03 / Мнение: Живительные санкции помогают развивать в России 3D-печать

21.03 / Скандалы: «Говорящие фото» первой леди

21.03 / Жители села Париж в Челябинской области снесли копию Эйфелевой башни и сожгли чучело Макрона

21.03 / Мнение: Рассказ Тэффи “Зеленый праздник”

21.03 / Представления о норме артериального давления существенно изменились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика