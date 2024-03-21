Rockstar выступит партнером Remedy в разработке ремейков Max Payne

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за последний квартал 2023 года, а также подтвердила информацию о сотрудничестве с Rockstar над ремейками Max Payne 1 и Max Payne 2.

В соответствии с соглашением, Rockstar, известный разработчик серий GTA и Red Dead Redemption, будет финансовым партнером Remedy, полностью финансируя создание ремейков.

Бюджет проектов будет сопоставим с затратами на разработку Alan Wake 2, хотя точные цифры о расходах на последнюю игру не раскрываются. Аналитики предполагают, что стоимость Alan Wake 2 составила около $75 млн.

Дата релиза ремейков пока неизвестна, но сообщается, что активная фаза разработки стартует в первой половине 2024 года. Также известно, что обновленные версии Max Payne 1 и Max Payne 2 выйдут на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.