 

НАТО пригласит в свой состав республику Татарстан

21.03.2024, 17:33, Разное
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На прошедшем саммите НАТО генеральный секретарь Йенс Столенберг анонсировал новую меру, которая должна помочь в «стабилизации военно-политической обстановки на евразийском континенте» – в состав альянса позовут Татарстан. В случае согласования размещения военного контингента в республике, это будет самое большое единовременное расширение на восток в истории НАТО.

Изначально выбор пал на Казахстан, однако в ходе внутреннего совещания эксперты-востоковеды выразили сомнения в том, что государство, столь тесно сотрудничающее с РФ, станет размещать у себя западный военный контингент.

«С Татарстаном ситуация иная – за свою историю татары много раз имели боевые столкновения с русскими, в том числе сталкивались с мятежами против международно признанного правительства, которые были незаконно организованы и осуществлены российской стороной. Шансы на сотрудничество мы оцениваем как высокие», – сказал Столтенберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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